Das Gerät ist IEC- und Atex-zertifiziert nach Ex II 1 G und Ex ia IIC T4 Gaund in jeder Ex-Zone einzusetzen. Das staub- und wasserdichte Gehäuse entspricht Schutzklasse IP65. Der Kalibrator kommuniziert mit der Beamex Kalibrier-Management-Software und ermöglicht somit eine vollautomatische und papierlose Kalibrierung und Dokumentation. Er lässt sich in das papierlose kundeneigene ERP-System integrieren. ...

