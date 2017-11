FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 27. November:

DIENSTAG, DEN 14. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 A: Raiffeisen Bank Q3-Zahlen 07:00 D: RWE Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Patrizia Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Bilfinger Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Deutsche Wohnen Q3-Zahlen 07:00 D: Aareal Bank Q3-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 D: Indus Holding Q3-Zahlen 07:00 D: Bauer AG Q3-Zahlen 07:00 D: windeln.de Q3-Zahlen 07:00 F: Alstom Halbjahreszahlen 07:30 D: HHLA Q3-Zahlen 07:30 D: MLP Q3-Zahlen 07:30 D: United Internet 9Monatszahlen 07:30 D: Salzgitter Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Nordex Q3-Zahlen 07:30 D: Infineon Jahreszahlen (11.00 h Pk) 07:30 D: Henkel Q3-Zahlen (10.30 h Call) 08:00 D: Adler Real Estate Q3-Zahlen 08:00 D: Hapag-Lloyd Q3-Zahlen 08:00 GB: Vodafone Halbjahreszahlen 09:00 D: Biotest Q3-Zahlen 12:00 USA: Home Depot Q3-Zahlen 17:30 F: EDF Q3 Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Borussia Dortmund Q1-Zahlen (endgültig) D: OHB System Q3-Zahlen D: LPkF Q3-Zahlen D: Delticom Q3-Zahlen D: Manz Q3-Zahlen D: Viscom Q3-Zahlen D: Drillisch Q3-Zahlen D: Wüstenrot & Württembergische Q3-Zahlen D: Scout24 Capital Markets Day E: ACS Q3-Zahlen F: Axa Investor Day F: Vinci Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/17 08:00 D: BIP Q3/17 (vorläufig)

08:00 D: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 08:00 D: Insolvenzen 08/17 08:30 NL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 HU: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 09:00 E: Verbraucherpreise 10/17 (vorläufig) 09:05 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede EZB-Konferenz 10:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 I: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: Verbraucherpreise 10/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 10/17 11:00 EU: Industrieproduktion 09/17

11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/17 11:00 GR: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 11:00 EU: BIP Q3/17 (2. Veröffentlichung) 11:00 I: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 12:00 PL: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 14:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede in Louisville 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/17 19:05 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Montgomery

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 11/17

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt 09:00 D: EZB-Konferenz "Communications Challenges for Policy Effectiveness" (bis 15. Nov.) u.a. EZB-Direktoriumsmitglied Lautenschläger, EZB-Aufsichtsratschefin Nouy, Fed-Präsidenten von Chicago, Evans, EZB-Präsident Draghi, Fed-Präsidentin Yellen, Gouverneur der Bank von England, Carney, und dem Gouverneur der Bank von Japan, Kuroda 10:30 D: Pk zum LBBW-Kapitalmarktausblick 2018, Stuttgart Der Chefvolkswirt der Landesbank, Uwe Burkert, legt die Prognosen für die wichtigsten Wirtschafts- und Kapitalmärkte und einen Immobilienindex vor. GB: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA)

D: 20. Euro Finance Week (bis 17.11.), Frankfurt D: Fachmesse "Gefahrengut & Gefahrstoff - Transport - Logistik -

Sicherheit" (bis 16.11.). Mit der neuen Messe wird eine Branchenplattform für Anbieter und Anwender von Produktion und Leistungen rund um Transport, Logistik und Sicherheit geschaffen. EU: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten (bis 15.11.), Brüssel

MITTWOCH, DEN 15. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 A: Lenzing Q3-Zahlen 07:00 CH: Baloise Q3-Zahlen 07:00 D: K+S Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: Lanxess Q3-Zahlen 07:00 D: ADO Properties Q3-Zahlen 07:15 CH: Zurich Insurance Press Release zum IR-Day 07:30 D: Zooplus 9Monatszahlen 07:30 D: Wirecard Q3-Zahlen 07:30 D: Sixt Q3-Zahlen (endgültig) 07:30 A: Österreichische Post Q3-Zahlen 08:00 A: Mayr-Melnhof Q3-Zahlen 08:00 D: Leoni Q3-Zahlen 12:30 USA: Target Q3-Zahlen 18:00 D: Deutsche Euroshop Q3-Zahlen 18:00 E: NH Hotels Q3-Zahlen 22:05 USA: Cisco Systems Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CH: Zurich Insurance Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BIP Q3/17 (1. Veröffentlichung) 05:30 J: Industrieproduktion 09/17 (endgültig) 08:00 D: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 09/17 08:45 F: Verbraucherpreise 10/17 (endgültig) 09:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Evans, hält eine Rede UBS European

Conference in London 10:30 GB: Arbeitslosenzahlen 09/17 11:00 EU: Handelsbilanz 09/17 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Realeinkommen 10/17 14:30 USA: Empire State Index 11/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/17 15:00 B: Handelsbilanz 09/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt 10:00 D: Staats- und Regierungschefs bei der Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn 11:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarkprognose mit Volkswirten diverser Landesbanken und der Dekabank, Frankfurt 14:00 D: Landgericht Düsseldorf verhandelt über Aktionärsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss zur Metro-Aufspaltung, Düsseldorf 18:30 D: Executive Dinner zu "Angesichts von Brexit und transatlantischen Beziehungen: Die EU im Wandel" mit dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, Paul Kirchhof, Frankfurt D: Deutscher Handelskongress (bis 16.11.), Berlin B: EU-Ministertreffen zur Politik zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts

DONNERSTAG, DEN 16. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Sodexo Jahreszahlen 07:30 D: VTG Q3-Zahlen 07:30 F: Bouygues 9Monatszahlen 08:00 A: Semperit Q3-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q3-Zahlen 08:00 GB: British Land Company Halbjahreszahlen 08:00 GB: Royal Mail Halbjahreszahlen 09:30 D: BayernLB 9Monatszahlen 13:00 USA: Wal-Mart Q3-Zahlen 18:00 F: Vivendi Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 10/17 GB: Prudential Investor Day GB: BHP Billiton Hauptversammlung USA: Coca-Cola Investor Day 2017 TERMINE KONJUNKTUR 07:30 F: Arbeitslosenquote Q3/17 08:00 D: Erwerbstätigkeit Q3/17 08:00 EU: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 10/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philly-Fed-Index 11/17 15:10 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland- Mester, hält Rede in Washington

15:15 USA: Industrieproduktion 10/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt weitere Klagen gegen die geplante Elbvertiefung (bis 17.11.), Leipzig D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt B: Treffen der EU-Außenminister D: 26. Forum deutscher Wirtschaftsförderer (bis 17.11.), Berlin Jahreskongress des Deutschen Verbandes der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften D: Start der Tarifverhandlungen für die 700 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW

FREITAG, DEN 17. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 L: Grand City Properties Q3-Zahlen 11:00 D: WCM ao Hauptversammlung, Berlin TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EU: EZB Leistungsbilanz 09/17

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/17

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Niederlande, Schweiz EU: Moody's Ratingergebnis Zypern, Dänemark, Lettland

SONSTIGE TERMINE D: 20. "Euro Finance Week" (bis 17.11.), Frankfurt D: European Banking Congress u.a. mit EZB-Präsident Draghi, CEO Deutsche Bank Cryan, CEO Commerzbank Zielke, Frankfurt B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen D: Abschluss der Weltklimakonferenz, Bonn

MONTAG, DEN 20. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Julius Bär Interim Management Statement TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Palo Alto Networks Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 10/17 08:00 D: Erzeugerpreise 10/17 14:00 PL: Industrieproduktion 10/17 14:00 PL: Einzelhandelsumsatz 10/17 16:00 USA: Frühindikator 10/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Kongress der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu Energiewendegipfel in Zeiten von Koalitionsverhandlungen. (bis 21.11.) Mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD), Vattenfallvorsitzender Tuomo Hatakka 10:00 D: 5. Zeit-Kongress Logistik und Mobilität zum Auftakt der Messe Hypermotion, Frankfurt Themen: Digitalisierung, Disruption, Dekarbonisierung 11:00 D: Mediamarkt-Saturn: Erstes virtuelles Einkaufserlebnis für Elektronik ie Mediamarkt-Saturn-Gruppe informiert bei einem Pressegespräch über ihr neues Projekt "Virtual SATURN". Kunden sollen künftig Techniktrends in virtueller Realität ausprobieren und einkaufen können. 13:00 D: Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates Bayern Hauptredner sind BMW-Aufsichtsratschef Norbert Reithofer und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Seehofer will über Deutschland nach der Bundestagswahl sprechen, Reithofer über den Wirtschaftsstandort Deutschland. 15:30 D: ZEIT-Gespräch "Geld & Wirtschaft", u.a. mit der Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht D: Sitzung des BER-Sonderausschusses, Potsdam B: EU-Staaten entscheiden über den künftigen Standort von EU- Agenturen Die Arzneimittelagentur EMA und die Bankenaufsichtsbehörde EBA sollen wegen des Brexits aus London wegverlegt werden. Neben Deutschland bewerben sich auch fast alle anderen Länder als Standorte

DIENSTAG, DEN 21. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 D: Vapiano Q3-zahlen 08:00 D: Helaba Q3-Zahlen (9.00 h Call) 08:00 GB: Easyjet Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q3 Trading Update 08:00 IRL: CRH Q3 Trading Update 22:05 USA: Hewlett Packard Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: Innogy Investor Day D: Münchener Rück Investor Day I: Enel Capital Markets Day GB: Sage Jahreszahlen N: Novo Nordisk Capital Markets Day USA: Salesforce.com Q3-Zahlen USA: Dollar Tree Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: All Industry Activity Index 09/17

10:00 E: Handelsbilanz 09/17 14:00 HU: Zentralbank Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 10/17 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Aviation Symposium auf der Messe Hypermotion, Frankfurt mit Airline-Vertretern von Eurowoings, Air Berlin, Lufthansa und Tuifly 09.30 D: 5. Denkanstoß der ING-DiBa zu Trends und Perspektiven des Immobilienmarktes sowie zu Entwicklungen auf dem Bankenmarkt u.a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister a.D., Mainz D: 9. VDI-Tagung "Der Fahrer im 21. Jahrhundert 2017" (bis 22.11.), Braunschweig Erörtert wird, woran Ingenieure und Psychologen aus Automobilindustrie, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich aktuell arbeiten

MITTWOCH, DEN 22. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GB: Thomas Cook Jahreszahlen 10:00 D: TLG Immobilien ao Hauptversammlung 10:00 E: Endesa Update Strategieplan TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Rheinmetall Capital Markets Day (bis 22.11.17) D: CTS Eventim Q3-Zahlen D: Tele Columbus Q3-Zahlen D: Varta Q3-Zahlen GB: Royal Unibrew Q3-Zahlen USA: Deere & Co Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:30 D: Anleihe Laufzeit: 30 Jahre Volumen: 1 Mrd EUR

12:00 EU: EU-Kommission präsentiert voraussichtlich Konjunktur-Gutachten für 2018 13:30 GB: Britischer Finanzminister Philip Hammond legt Zahlen zum Haushalt vor 14:30 EU: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/17 (vorläufig) 14:30 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (endgültig) 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/17 (vorab) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 1.11.17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2018 mit Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, und Stefan Schneider, Chief German Economist Deutsche Bank Research 10:30 D: Jahres-Pk Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) 12:00 D: Jahres-Konferenz der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Ffm.

DONNERSTAG, DEN 23. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Thyssenkrupp Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: KWS Saat Q1-Zahlen 07:30 F: Remy Cointreau Halbjahreszahlen 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Jahreszahlen 08:00 GB: Centrica Q3 Trading Update

08:00 EU: Acea Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen 10/17

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE A: CA Immo Q3-Zahlen A: Schoeller-Bleckmann Q3-Zahlen

GB: HSBC Healthcare Conference u.a. mit Qiagen, Novo Nordisk

TERMINE KONJUNKTUR 00:01 D: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/17

08:00 D: BIP Q3/17 (endgültig) 08:00 D: Im- und Exporte Q3/17 08:45 F: Geschäftsklima 11/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung)

10:30 GB: BIp Q3717 (endgültig) 15:00 B: Geschäftsklima 11/17

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Präsentation des Sondergutachtens des Sachverständigenrates für Umweltfragen zum Klimaschutz im Verkehrssektor, Berlin 11:00 D: Kolloquium des Instituts für Bank- und Finanzgeschichte: "Wege zu einem stabilen Finanzsytem" auf Einladung der Deutschen Bundesbank, u.a. mit den Bundesbank-Vorständen Carl-Ludwig Thiele und Andreas Dombret, Frankfurt 12:00 D: Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall wegen geplanter Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata, Andernach

HINWEIS J/ USA: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 24. NOVEMBER 2017

TERMINE KONJUNKTUR 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 11/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/17 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/17 (1. Veröffentlichung) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 10/17 USA: Verkürzter Handel bis 19.00 Uhr / Anleihenmarkt bis 20.00 Uhr

SONSTIGE TERMINE D: "Euroconstruct"-Konferenz zur Baukonjunktur in Europa mit Beteiligung ifo-Institut, München

MONTAG, DEN 27. NOVEMBER 2017

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 D: Borussia Dortmund Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Eigenkapitalforum (bis 29.11.17)

D: Delivery Hero Q3-Zahlen L: Aroundtown Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/17 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/17

SONSTIGE TERMINE 13:00 D: Veranstaltung "Durchsetzung des Verbraucherrechts - Initiativen aus Brüssel und Berlin" der Europäischen Kommission und der Verbraucherzentrale Bundesverband EU: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

