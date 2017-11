Mainz (ots) -



Bekannte und neue Geschichten aus der "Schreinerei Fleischmann" gibt es vom 14. November bis 19. Dezember 2017, jeweils dienstags um 22.30 Uhr im SWR Fernsehen. Timo Sturm und Alice Hoffmann sorgen in ihren Rollen als Schreinermeister Jean Fleischmann und seine Mitarbeiterin Vanessa Backes wieder für viel Spaß auf dem Bildschirm. Die Sketche der vorweihnachtlichen Staffel drehen sich rund um den geschäftlichen und privaten Alltag des dörflichen Handwerksbetriebs in der Vorderpfalz.



Mit ihren sympathischen Schwächen und Eigenheiten produzieren Jean Fleischmann und Vanessa Backes immer wieder Chaos in der Schreinerei - zum Amüsement der Zuschauerinnen und Zuschauer. So auch zum Start der Staffel am 14. November, als Vanessa ganz aus dem Häuschen zu sein scheint. Ihre Bewerbung für die neue Casting-Show "Ehe gut, alles gut!" hatte Erfolg. Weil den Siegern am Ende 100.000 Euro winken, lässt sich Jean dazu überreden, den Mann an ihrer Seite zu spielen. Nur liegen die Vorstellungen über die Rollenverteilung innerhalb dieser "Ehe" ganz schön weit auseinander.



Das nächste Problem wartet schon



Auch in den weiteren Folgen der "Schreinerei Fleischmann" muss man nicht lange auf das nächste "hausgemachte" Problem warten. Da beteiligt sich Vanessa voller Eifer an der Aktion "Hol Deinen Star zu Dir nach Haus!" des Heimelsheimer Radios (21.11.) oder entdeckt bei sich übersinnliche Fähigkeiten (28.11.). Saumagenliebhaber Jean wird mit dem fleischlosen Essen seiner Freundin Brigitte konfrontiert und bekommt als nächstes ein erotisches Weihnachtsgeschenk zugestellt. Das hatte allerdings sein Kumpel Walter für seine eigene Frau vorgesehen (5.12.). Dumm nur, dass das Geschenk zuerst einmal bei Vanessa landet.



Wie gewohnt lädt die "Schreinerei Fleischmann" an allen Abenden zwischen den Sketchen Freunde zu einem Auftritt ein. Gäste der Sendung sind unter anderem Frieda Braun aus dem Sauerland, Martin Rassau - ein Teil des fränkischen Duos "Waltraud und Mariechen" - und der Schweizer Comedian Alain Frei.



