kWhapp macht jetzt auch Gas-Kosten sichtbar. Damit wird die kostenlose Service-App von Yello um eine neue Funktion erweitert. "Yello Kunden haben nun in einer App ihren gesamten Energiehaushalt im Blick und können sich so bei Strom und Gas vor unerwarteten Nachzahlungen schützen", sagt Stephan Feiter, Leiter Sales & Customer Management bei Yello. Zukünftig können auch Nutzer anderer Anbieter mit der kWhapp ihre Gas-Kosten im Blick behalten.



Strom- und Gasnachzahlungen einfach wegwischen.



Seit Juni 2016 steht kWhapp in den App-Stores für iOS (https://app.adjust.com/z43h5t) und Android (https://app.adjust.com/88lktr)zum kostenlosen Download bereit und wurde bereits über 300.000 Mal runtergeladen. Zum Start machte kWhapp (www.yello.de/apps/kwhapp?mc=pressemitteilung-kWhapp-Gas-Sales) den Stromverbrauch sichtbar. Über den Abschlags-Check können Kunden von Yello zudem direkt in der App ihren Abschlag an den eigenen Stromverbrauch anpassen. Unerwartete Nachzahlungen gibt es somit nicht mehr.



Yello hat die App im letzten Jahr kontinuierlich mit Hilfe des Feedbacks der kWhapp-Nutzer weiterentwickelt. Die Erweiterung um Gas war ein häufig genannter Nutzer-Wunsch und erhöht nun weiter die Attraktivität der App.



Mehr Unabhängigkeit mit neuem kWhapp-Tarif.



Gas ist nicht die einzige Neuerung in der App: Ab sofort können Nutzer, die noch nicht Kunde bei Yello sind, mit wenigen Klicks direkt in kWhapp zum gelben Strom wechseln. Der neue flexible Online-Tarif mit 100 Prozent Ökostrom, einer vollen Preisgarantie für 12 Monate sowie 3 Cent Rabatt auf jede Kilowattstunde im ersten Jahr, bietet Kunden maximale Unabhängigkeit. Denn er ist monatlich kündbar.



Über Yello.



Yello ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und gehört mit einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent (gest., GfK, 2017) zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf:



https://www.yello.de https://www.yello.de/mehralsdudenkst https://www.yelloshop.de https://www.youtube.com/yellostrom https://www.facebook.com/yello.de https://www.twitter.com/yello_de



