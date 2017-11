von Martin Reim, €uro am Sonntag Es heißt immer wieder, dass viele Geldhäuser hohe Gebühren verlangen, wenn man sein Girokonto überzieht. Nun habe ich gehört, dass einige Banken hierfür gar nichts verlangen. Was ist davon zu halten? €uro am Sonntag: Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat drei solcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...