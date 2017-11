Portugal ist nach dem Absturz von 2011 wieder im Aufschwung. Problemfrei ist das Land noch lange nicht - doch es zieht wieder neue Investoren an. Eine Bestandsaufnahme.

Hans-Joachim Böhmer hat alle Stadien des "portugiesischen Wirtschaftswunders" vor Ort miterlebt. Noch sehr gut erinnert er sich an die Zeiten, als das 10,3 Millionen-Einwohner-Land ein EU-Musterschüler war - dann rutschte Spaniens kleiner Nachbar 2011 in die Staatspleite und musste unter den europäischen Rettungsschirm.

Böhmer ist Chef der Deutschen Aushandelskammer in Portugal, einer der aktivsten Unternehmer-Vertretungen des Landes. Aktuell sieht er einen positiven Trend: "Derzeit ist das Land wieder auf einem guten Weg. Es gibt abgesehen von einer neuen Start-up-Landschaft keine großen industriellen Neuinvestitionen, aber die Firmen, die hier bereits seit Jahren präsent sind, expandieren."

Portugal gehört zwar weiterhin zu den ärmsten Ländern der Eurozone. Das portugiesische Bruttoinlandsprodukt liegt nach Kaufkraftstandards pro Kopf nur bei 22 400 Euro (Deutschland: 35 800). Aber es ist im zweiten Quartal 2017 um 0,3 Prozent im Vergleich zu Anfang des Jahres gewachsen. Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft um drei Prozent zu. Besonders deutlich spürt die portugiesische Logistik den Aufschwung: Die Häfen melden Rekordumschlagzahlen und portugiesische Transportunternehmen machen den Spaniern durch niedrigere Löhne Konkurrenz, hinzu kommt ein boomender Tourismus.

Portugal zieht Start-ups und Multi-Millionäre an

Dass zumindest die Aussichten wieder gut sind, dazu tragen auch Unternehmen wie Mercedes und Siemens bei, die in Porto und Lissabon Niederlassungen im IT- und Ingenieur-Bereich aufgebaut haben. Die Arbeitslosigkeit sank seit 2013 von 16 auf 11 Prozent - in Spanien liegt sie bei 18 Prozent. Zudem gibt es einen Start-up-Boom in Lissabon. Das liegt daran, dass die Portugiesen nicht nur fleißig, sprachbegabt, gut ausgebildet und weltoffen sind, sie sind auch sehr billige Arbeitskräfte. Der Mindestlohn erreicht noch nicht einmal 650 Euro.

Das alles hat auch die Organisatoren des Web Summits überzeugt. Sie verlegten das Get-Together der globalen Internet-Industrie im vergangenen Jahr von Irland nach Lissabon. Gerade wieder hat die Messe 60.000 Menschen aus 170 Ländern nach Portugal gelockt. Für das Land bringt der mehrtägige Event gemäß Angaben der Lissabonner Tourismus-Verantwortlichen 200 Mio. Euro an Zusatzeinnahmen. Für Web Summit-Organisator Paddy Cosgrave ist die nachhaltige Bedeutung jedoch noch viel wichtiger: "Das Land rückt als IT- und Start-up-Zentrum weiter in den Fokus der internationalen Investoren. 2100 junge Unternehmer aus der ganzen Welt kamen allein in diesem Jahr zu dem Event."

Die Linksregierung schafft gute Bedingungen für die Wirtschaft

Als Regierungschef António Luís Santos da Costa 2015 sein Amt antrat, zweifelten viele Beobachter, ob er in Portugal die wirtschaftliche Kehrtwende herbeiführen könne. Der Sozialdemokrat musste eine schwierige Koalition zusammenbringen zwischen Grünen und zwei extrem linken Parteien. Gegen alle Erwartungen funktioniert der Drahtseilakt zwischen den vier politischen Bewegungen allerdings.

Costa hat das Land vor allem mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...