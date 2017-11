Berlin (ots) - Nach dem Treffen von Premierministerin Theresa May mit Wirtschaftsvertretern heute Mittag sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:



- "Die Diskussion mit Premierministerin Theresa May war ein wichtiger Austausch. Übereinstimmend wurde deutlich, dass bis zum nächsten Dezembergipfel hinreichend Fortschritt erzielt werden muss. Dazu sind noch einige Schritte erforderlich.



- Ein Hauptanliegen der Wirtschaft war, die Wichtigkeit einer Übergangsphase für die Kontinuität der Geschäftsbeziehungen zu verdeutlichen. Die Vorstellung der Unternehmen für eine Übergangsphase weicht von jener der britischen Regierung ab. Zwei Jahre sind nicht genug, um den erforderlichen rechtlichen Rahmen zu schaffen.



- Die Einheit und die Weiterentwicklung der EU besitzen für die deutsche Industrie höchste Priorität. Deshalb unterstützt der BDI den Zwei-Phasen-Ansatz in den Austrittsverhandlungen."



