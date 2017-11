Beim Treffen der Großanleger in Frankfurt war ein verwaltetes Vermögen von 500 Milliarden Euro im Saal. Mit dabei: der erfolgreiche Yale-Chefanleger David F. Swensen. Wie er der Elite-Uni zu 28 Milliarden Dollar verhalf.

Die Bühne in der Alten Oper gehörte am vergangenen Donnerstag den Virtuosen des Geldes. Die Frankfurter Fondsgesellschaft Lupus alpha hatte zu ihrer alljährlichen Investmentkonferenz eingeladen und 250 Vertreter von Großanlegern wie Stiftungen, Unternehmen, Pensionskassen und Lebensversicherern waren gekommen. Die durch niedrige Zinsen und strenge Kontrollen von Aufsichtsbehörden geplagten Großanleger erhofften sich Einblick in eine der erfolgreichsten Anlagestrategien: Der Chef der Yale-Stiftung, David F. Swensen gab einen Einblick in seine Strategie.

Swensen erzielte in Dollar gerechnet für die US-Uni in den vergangenen 30 Jahren jährlich ein Plus von 12,5 Prozent. Wobei es in einigen Jahren ein zweistelliges Plus gab, aber 2009 auch mal ein Minus von 25 Prozent. 2016 war das Ergebnis mit 3,4 Prozent normal und nicht außergewöhnlich. Swensen stimmte ein Loblied auf die Unternehmensbeteiligung an - per Aktie, als Wagniskapital oder kreditfinanzierte Übernahme. Diese Positionen machen rund zwei Drittel des 28 Milliarden Dollar schweren Yale-Stiftungsvermögens aus.

43 Prozent für neue Kursrekorde

Die Zuhörer sind nach einer Schätzung von Lupus alpha ebenfalls milliardenschwer. So soll ein Anlagevolumen von 500 Milliarden Euro im Saal versammelt gewesen sein. Die Erwartungen der Teilnehmer an den Markt haben also Gewicht. Sie können auch die Richtung bestimmen, in die Anlagemärkte tendieren. B

ei der Live-Umfrage im Saal kam heraus, ...

