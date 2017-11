London -Der ETF-Anbieter ETF Securities hat zugestimmt, sein börsengehandeltes Rohstoff-, Devisen- und Short-Leveraged-Geschäft in Europa an WisdomTree Investments zu verkaufen.

Der veräußerte ETP-Bereich umfasst alle europäischen Geschäfte ohne die ETF-Plattform. Das Geschäft, das an WisdomTree verkauft wird, hat einen Wert von 17,6 Mrd. USD an investiertem Volumen, verteilt auf 307 Produkte, einschließlich der Flaggschiff-Goldprodukte. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Angebot an Waren, Währungen und Short-and-leveraged-Produkten sowie über 50 engagierte Mitarbeiter.

"WisdomTree und ETF Securities werden sicherstellen, dass die Integration nahtlos verläuft und keine Änderungen an den aktuellen hohen Service- und Betriebsstandards unserer Kunden und Partner erwartet werden. Der Verkauf unterliegt der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2018 abgeschlossen sein", berichtet ETF Securities.

Graham Tuckwell, Gründer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...