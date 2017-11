Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag vor allem dank seiner defensiven Schwergewichte in der Gewinnzone gehalten und damit mit vielen anderen Börsenplätzen Europas kontrastiert. Eine gewisse Stabilisierung brachte am Nachmittag die Wall Street, wo der Dow Jones Industrial nach zuletzt zwei schwachen Tagen zunächst nochmals leicht im Minus eröffnete, sich danach aber schnell erholte.

Der grösste Teil der Dividendenpapiere knüpfte aber dort an, wo sie die vergangene Woche beendet hatten: Abgaben dominierten das Bild. Der Markt sei angeschlagen und die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen gross, erklärten Händler. Viele Anleger brächten nun ihre Gewinne in Sicherheit, zumal viele Investoren auf eine fortgesetzte Rally spekuliert hätten. Sonova sackten nach schwach aufgenommenen Halbjahreszahlen gar deutlich ab.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss zum Wochenauftakt 0,31% höher bei 9'162,74 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab hingegen um 0,16% auf 1'481,90 Stellen nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,16% auf 10'500,05 Zähler zulegte. Bei den 30 wichtigsten Titeln standen 9 Gewinner 21 Verlierer gegenüber.

Allen voran die defensiven und in unsicherem Börsenwetter gerne gekauften Nestlé (+1,1%), Novartis (+1,1%) und Roche (+0,3%) stützen den SMI; die drei Aktien bestreiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...