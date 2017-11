Blieskastel (ots) -



Der Aufsichtsrat der Hager SE hat in seiner Sitzung vom 10. November Mike Elbers und François Lhomme in den Hager Group Vorstand berufen. Mike Elbers wird sich als Chief Marketing Officer um die Bereiche Solution Development und Marketing kümmern. Als Chief Technical Officer wird Francois Lhomme die Themen Technik, Engineering und Value Chain verantworten. Das Mandat der beiden neuen Vorstandsmitglieder beginnt am 1. Januar 2018.



Mike Elbers (53 Jahre alt) ist ein ausgewiesener Marketingspezialist, der im Laufe seiner Karriere in unterschiedlichen internationalen Führungspositionen gearbeitet hat. 2012 wechselte er von Office Depot International zur Hager Group, wo er als Senior Vice President zunächst für das Market Segment Central Europe und danach für die Region Europe zuständig war.



François Lhomme kam 2006 von Eaton Controls zur Hager Group. Sein ausgeprägtes technisches Fachwissen hat der 52-Jährige in verschiedenen Positionen bis zuletzt als Senior Vice President für Engineering & Operations unter Beweis gestellt.



Beide sind Mitglieder des Group Management Committees (GMC), das den Vorstand in operativen und strategischen Fragen berät. Mit der Erweiterung des Vorstands wird das GMC aufgelöst. Ab Januar 2018 wird der Hager Group Vorstand damit aus 5 Personen bestehen: Daniel Hager (Vorstandsvorsitzender), Mike Elbers (Chief Marketing Officer), Philippe Ferragu (Chief Group Resources Officer), Franck Houdebert (Chief Human Resources Officer) und François Lhomme (Chief Technical Officer).



Über die Hager Group



Die Hager Group ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Leistungsspektrum reicht von der Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnik bis zur intelligenten Gebäudesteuerung.



Als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Blieskastel, Deutschland, gehört die Hager Group zu den Innovationsführern der Branche. 11.400 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Komponenten und Lösungen werden an 25 Standorten rund um den Globus produziert, Kunden in 136 Ländern der Erde setzen auf sie.



