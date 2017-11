Vorstandschefs, Internetpioniere und Zukunftsforscher senden vom Giga-Gipfel in Sölden eine Botschaft: Deutschland muss sich neu erfinden, um sich bei der Digitalisierung an die Spitze zu setzen.

Mit Glasfaser ist Sölden längst ausgerüstet. Der Wintersportort im malerischen Tiroler Ötztal besitzt längst ein superschnelles Internet und damit die digitale Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Einer, der es genau weiß, ist Hannes Ametsreiter. Bevor der Österreicher 2015 den Chefsessel bei Vodafone Deutschland in Düsseldorf übernahm, war der promovierte Kommunikationswissenschaftler CEO der Telekom Austria, welche die Alpenrepublik schon vor Jahren mit einem dichten Glasfasernetz überzog. Im Gegensatz zu Österreich ist die digitale Infrastruktur in Deutschland geradezu hinterwäldlerisch. Nicht nur in den Tälern der bayerischen Alpen ist das Langsam-Internet noch weit verbreitet, sondern auch anderswo in der Bundesrepublik geht es im Netz im internationalen Vergleich eher gemächlich zu.

Geht es nach den Vorstandschefs, Internetpionieren und Zukunftsforschern, die sich auf Initiative des Handelsblatt, Handelsblatt Global, "Wirtschaftswoche", "Die Zeit" und "Tagesspiegel", soll sich das schleunigst ändern. Die Botschaft der 50 Teilnehmer, die auf über 3000 Meter Höhe den ersten Entwurf eines digitalen Manifests des 21. Jahrhunderts schrieben: die digitale Aufholjagd muss jetzt beginnen.

Im Grundgesetz ist im Artikel 5 das Recht auf freie Meinungsäußerung verankert. ...

