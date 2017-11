US-Präsident Trump wertet seine Asien-Reise als vollen Erfolg und will nach seiner Rückkehr eine "große Ankündigung" zum Handel machen. Besonders genoss er offenbar den pompösen Empfang, der ihm bereitet wurde.

Donald Trump badete in der Aufmerksamkeit, die ihm auf seiner Asien-Reise zuteil wurde. "Es war roter Teppich wie ihn, denke ich, vielleicht niemand jemals bekommen hat", sagte der US-Präsident am Montag in Manila, der letzten Station seiner Tour durch fünf Länder. "Und das ist echt ein Zeichen des Respekts, vielleicht ein wenig für mich, aber wirklich für unser Land." Statt all dem Pomp und Händeschütteln hätten sich Menschenrechtler von ihm allerdings ein paar kritische Bemerkungen erhofft.

Doch Trump machte auch auf den Philippinen einmal mehr deutlich, dass für ihn die strategischen Interessen der USA weit wichtiger sind. Anders als sein Vorgänger Barack Obama ließ er auch bei seinen anderen Auslandsreisen das Thema Menschenrechte bisher außen vor. Stattdessen knüpfte er engere Beziehungen zu Autokraten wie dem saudischen König Salman oder dem ägyptischen Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Auch bei seinen Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vergangene Woche kam das ...

