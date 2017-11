BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP ist mit ihrem Vorstoß für eine flexiblere Regelung von Arbeitszeiten auf Widerstand bei Linken und Gewerkschaften gestoßen.

Fraktionsvizechef Michael Theurer hatte der "Bild"-Zeitung (Montag) gesagt: "Das Arbeitszeitgesetz ist nicht mehr zeitgemäß und muss flexibler werden." Es sollte an die EU-Arbeitszeitrichtlinie angepasst werden. Diese sieht statt einer täglichen Höchstarbeitszeit von durchschnittlich acht Stunden eine wöchentliche Maximaldauer von durchschnittlich 48 Stunden vor - das wären acht Stunden mehr als jetzt, allerdings einschließlich Überstunden.

CDU, CSU, FDP und Grüne hatten bei ihren Sondierungen für eine Jamaika-Koalition erkennen lassen, dass sie mit Blick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt das Arbeitszeitrecht modernisieren wollen. Schützenhilfe bekamen sie in der vergangenen Woche vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Auch dieser plädierte für eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Angesichts fortschreitender Digitalisierung der Arbeitswelt müsse es flexibilisiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu gewährleisten.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sprach von einem Frontalangriff auf Arbeitnehmerrechte. Es sei "ein Schlag ins Gesicht aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass Union, FDP und Grüne die Aufweichung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit ernsthaft in Erwägung ziehen." 1,8 Milliarden Überstunden, steigende Profite, stagnierende Reallöhne für die Hälfte der Arbeitnehmer seit Jahrzehnten, zunehmende Altersarmut und rasant wachsender Reichtum der Multimillionäre zeigten, "dass eine Weiter-so-Politik der Schwarzen Ampel eine neue Giftinjektion für den sozialen Frieden wäre".

Verdi-Chef Frank Bsirske verwies auf massive Arbeitsverdichtung in vielen Betrieben und fügte hinzu: "Also das Bild, dass da vier Stunden im Büro rumgesessen wird ... und man hier doch mit mehr Flexibilität dafür sorgen soll, dass dann abends noch nachgearbeitet werden kann, scheint mir ein absolutes Zerrbild." In diesem Zusammenhang müsse auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz betrachtet werden.

Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, sagte der dpa: "Wer für mehr Flexibilität den Acht-Stundentag abschaffen will, verkennt die Realität. Die Unternehmen arbeiten heute bereits auf Basis unserer Tarifverträge hoch flexibel, klassische Nine-to-five-Jobs gibt es vielerorts gar nicht mehr. Außerdem lässt das Arbeitszeitgesetz schon jetzt eine Arbeitszeit von bis zu zehn Stunden am Tag zu." Die Erfassung von Arbeitszeit müsse dringend geregelt werden. Eine Befragung der IG Metall, an der sich 680 000 Beschäftigte beteiligt haben, mache deutlich: "Mehr als 96 Prozent lehnen Änderungen an diesem Gesetz ab."

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG), Guido Zeitler, nannte den Vorstoß der sogenannten Wirtschaftsweisen "zynisch". Das Arbeitszeitgesetz ermögliche schon jetzt sehr flexible Arbeitszeiten, erklärte Zeitler. Die Hälfte der 1,8 Milliarden Überstunden pro Jahr blieben unbezahlt. Laut aktuellem Mikrozensus arbeiten in allen Branchen bereits jetzt gut 4,1 Millionen Menschen an Sonntagen - 2,7 Millionen sogar nachts.

Zudem will die FDP in der voraussichtlich letzten Woche der Jamaika-Sondierungen eine Senkung der Sozialbeiträge um bis zu 0,7 Prozentpunkte durchsetzen. "Wenn man es intelligent macht, können die Menschen und Unternehmen in Deutschland insgesamt um bis zu zwölf Milliarden Euro über Beitragssenkungen entlastet werden", sagte Theurer. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung könnten um 0,5 Punkte und die zur Kranken- und Pflegeversicherung um je 0,1 Punkte gesenkt werden./rm/DP/stb

AXC0234 2017-11-13/18:31