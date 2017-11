Einstellung neuer Mitarbeiter zum Ausbau des Kapitalmarktgeschäfts in Irland, Luxemburg und Großbritannien

CSC, ein weltweit führender Anbieter von geschäftlichen, rechtlichen, steuerlichen und digitalen Markenservices, meldete heute die Einstellung von drei neuen zentralen Mitarbeitern für das Kapitalmarktdienstleistungsgeschäft in Irland, Luxemburg und Großbritannien. Neu zu CSC kommen Jonathan Hanly als Managing Director (Irland), Hinnerk Koch als Managing Director (Luxemburg) und Aline Sternberg als Head of Transaction Services (Großbritannien).

Die drei Führungskräfte bringen zusammengenommen mehr als vier Jahrzehnte Markterfahrungen in die europäischen Operationen von CSC ein, darunter Expertise in den Bereichen Investmentbanking, Recht, Wirtschaftsprüfung und Technologie. Die Führungskräfte von CSC betrachten die Neuzugänge als großen Gewinn für das Unternehmen.

"Die Einstellung erfahrener Branchenexperten bildet seit der Gründung unseres Unternehmens vor mehr als einem Jahrhundert einen wesentlichen Teil von CSC", sagte Bill Popeo, President Global Financial Markets bei CSC. "Mithilfe der neuen Teammitglieder können wir unsere Expertise bei Kapitalmarktdienstleistungen, insbesondere in Irland und Luxemburg, vertiefen."

Jonathan Hanly wird das Team von CSC in Irland leiten, nachdem er Führungsrollen bei der Intertrust Group, SFM Europe und der Royal Bank of Scotland innehatte. Hinnerk Koch, der ursprünglich aus Deutschland kommt, hat bereits umfangreiche Erfahrungen auf dem alternativen Finanz- und Verbriefungsmarkt in Luxemburg gesammelt und spezialisierte sich sieben Jahre lang bei SFM Europe (inzwischen Intertrust Group) auf Kapitalmärkte. Die ursprünglich aus Belgien stammende Aline Sternberg spricht vier Sprachen und war zuvor Senior Transaction Manager bei Intertrust.

"Da die Abschlüsse in unserer Branche immer komplexer werden, sind Kunden und die an den Abschlüssen beteiligten Personen zunehmend daran interessiert, mit stabilen Fachpartnern zusammenzuarbeiten, die mit Kapitalmarkttransaktionen vertraut sind", sagte J-P Nowacki, Managing Director der Capital Markets Europe Group von CSC. "Das neue Team wird sicherstellen, dass CSC darauf vorbereitet ist, die Nachfrage nach Dienstleistungen auf dem europäischen Verbriefungs- und alternativen Finanzsektor zu bewältigen."

Die Kapitalmarktdienstleistungen von CSC umfassen Wirtschaftsprüfung, Verwaltung von Zweckgesellschaften und Director-Services für den europäischen Verbriefungs- und alternativen Finanzsektor und die USA.

Über CSC

CSC ist der weltweit führende Anbieter von geschäftlichen, rechtlichen, steuerlichen und digitalen Markenservices für Unternehmen auf der ganzen Welt. Von der Einhaltung aller Vorschriften und Richtlinien über die Optimierung des Betriebs bis zum Schutz und zur Förderung Ihrer Marke online wir setzen unsere Expertise und unseren persönlichen Ansatz ein, um für reibungslose Geschäftstätigkeiten zu sorgen. Wir sind das Unternehmen hinter Unternehmen. Wir sind zuverlässiger Partner für 90 der Fortune-500-Unternehmen, mehr als 65 der Best Global Brands (Interbrand), fast 10.000 Anwaltskanzleien und über 3.000 Finanzorganisationen. Seit 1899 haben wir unseren Sitz in Wilmington, Delaware (USA) sowie weitere Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum.

