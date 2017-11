Die Wirtschafsweisen fordern die Abschaffung des Acht-Stunden-Tags, um in der digitalen Arbeitswelt Unternehmen und ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität zu geben. Arbeitgebervertreter sehen sich bestätigt.

"Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung", lautete im 19. Jahrhundert das Motto des walisischen Sozialreformers und Unternehmers Robert Owen. Dieser Idee folgend wurde ab 1900 bei Zeiss in Jena nur noch acht Stunden pro Tag gearbeitet. Zeiss wurde damit zum ersten größeren Unternehmen in Deutschland, das den Acht-Stunden-Tag einführte und damit eine der ältesten Forderungen der Arbeiterbewegung umsetzte.

Im November 1918 wurde der Acht-Stunden-Tag in Deutschland erstmals Gesetz. Nach mehreren Aufweichungen, Aussetzungen und Abänderungen ist der Acht-Stunden-Tag nun unverändert seit dem 6. Juni 1994 mit Einschränkungen gesetzlich geregelt. Ein Gesetz mit langer Geschichte.

Geht es allerdings nach den Wirtschaftsweisen, dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, ist nach hundert Jahren Acht-Stunden-Tag bald Schluss mit dem starren Arbeitszeitmodell.

"Flexiblere Arbeitszeiten sind wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen", sagte der Vorsitzende des Beratergremiums der Bundesregierung, Christoph Schmidt, der "Welt am Sonntag". Unternehmen, die in der neuen digitalisierten Welt bestehen wollten, müssten agil sein und schnell ihre Teams zusammenrufen können: "Die Vorstellung, dass man morgens im Büro den Arbeitstag beginnt und mit dem Verlassen des Arbeitsplatzes beendet, ist veraltet." Statt eines Acht-Stunden-Tages sollte es eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden geben, so die Empfehlung.

Der Arbeitnehmerschutz in Deutschland habe sich zwar bewährt, er sei aber in Teilen nicht mehr für die digitalisierte Welt geeignet, so Schmidt. "So brauchen Unternehmen beispielsweise Sicherheit, dass sie nicht gesetzwidrig handeln, wenn ein Angestellter abends noch an einer Telefonkonferenz teilnimmt und dann morgens beim Frühstück seine Mails liest." Dies würde nicht nur den Unternehmen helfen, sondern auch den Mitarbeitern, die mit der digitalen Technik flexibler arbeiten könnten.

Auch in ihrem Jahresgutachten, das in der vergangenen Woche der Bundeskanzlerin vorgelegt wurde, empfehlen die Wirtschaftsweisen ein flexibleres Arbeitszeitgesetz.

Arbeitgeber wünschen sich größere Flexibilität

Die Wirtschaftsweisen sprechen damit ein großes Thema an - sowohl bei den Arbeitgeber- ...

