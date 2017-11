Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: Eurosystem fährt wöchentliche Anleihekäufe hoch

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 10. November 2017 aufgestockt. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 15,591 (Vorwoche: 9,269) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken mit ihren Ankäufen anpassen.

Jamaika-Sondierer beim Thema Kohle und Klima weiter uneins

Der Endspurt bei den Jamaika-Sondierungen ist kurz nach dem Start gleich wieder ins Stocken geraten. Union, Grüne und FDP konnten sich zum Auftakt der "Woche der Entscheidung" nach mehrstündigen Beratungen erneut nicht auf ein gemeinsames Vorgehen beim Klimaschutz einigen. Es seien neue Arbeitsaufträge erteilt worden, sagte der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Hendricks fordert mehr Ehrgeiz von Cop23-Verhandlern

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist mit dem bisherigen Verlauf der Weltklimakonferenz Cop23 nicht zufrieden. "Die bisher eingereichten Klimaschutzbeiträge reichen nicht aus, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen", sagte Hendricks dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Dienstagsausgaben). Vor dem für Mittwoch geplanten Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mahnte die SPD-Politikerin bei allen Vertragsunterzeichnern mehr Ehrgeiz an.

BdB fordert Normalisierung der EZB-Geldpolitik

Die im Bundesverband deutscher Banken (BdB) versammelten Kreditinstitute haben die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Normalisierung ihrer Geldpolitik aufgefordert. "Außergewöhnliche Maßnahmen sind nur so lange gerechtfertigt, wie die Umstände außergewöhnlich sind - das sind sie inzwischen nicht mehr", sagte BdB-Präsident Walter Peters bei der Herbstkonferenz des BdB und fügte hinzu: "Wir hoffen, dass die EZB dem bald Rechnung trägt und den geldpolitischen Ausnahmezustand aufhebt."

Puigdemont zeigt sich weiterhin offen für Einigung mit Spanien

Der entmachtete katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat sich weiterhin offen gezeigt für eine Einigung mit Spanien. "Ich bin immer noch für eine Einigung", sagte Puigdemont der belgischen Zeitung Le Soir. Er sei sein ganzes Leben lang für eine Unabhängigkeit gewesen und habe 30 Jahre für eine veränderte Stellung Kataloniens innerhalb Spaniens gearbeitet. "Es ist immer noch möglich", sagte Puigdemont.

Spanien hofft auf Wende im Katalonienkonflikt

Ein Besucher in Madrid kann gerade beobachten, wie unzählige Balkons in der Hauptstadt mit spanischen Flaggen dekoriert sind - ein Anblick, der sich sonst nur bei einem wichtigen Spiel der spanischen Fußballnationalmannschaft bietet. Das gleiche gilt auch für andere spanische Städte. Die Flaggen zeigen, dass die Krise in Katalonien den bis vor kurzem schlummernden spanischen Nationalismus wieder wachgerüttelt hat.

Studie zu Anstieg des CO2-Ausstoßes erhöht Druck auf UN-Klimakonferenz

Nach mehrjährigem Stillstand nimmt der weltweite Ausstoß von klimaschädlichem CO2 wieder zu: Dieser wissenschaftliche Befund hat in der zweiten Woche der UN-Klimakonferenz in Bonn den Druck auf die Verhandlungsdelegationen erhöht. Der internationale Forscherverbund Global Carbon Project prognostizierte für 2017 einen Anstieg der CO2-Emissionen um etwa 2 Prozent.

Renten sollen 2018 um gut 3 Prozent steigen - Zeitung

Die gesetzlichen Renten in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge im kommenden Jahr um gut 3 Prozent steigen. Zum 1. Juli 2018 werde ein Rentenplus von 3,09 Prozent in den alten Bundesländern sowie 3,23 Prozent in den neuen Ländern erwartet, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf den Rentenversicherungsbericht 2017 der Bundesregierung.

Trump nominiert Ex-Pharmamanager als Gesundheitsminister

Ein früherer Spitzenmanager der Pharmabranche soll neuer US-Gesundheitsminister werden. Präsident Donald Trump ernannte Alex Azar, der früher das US-Geschäft des Pharmakonzerns Eli Lilly leitete, für das Ministeramt, wie er im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Azar soll die Nachfolge von Tom Price antreten, der Ende September wegen eines Skandals um überteuerte Flüge auf Staatskosten zurückgetreten war.

Atombehörde bescheinigt Teheran Einhaltung des Abkommens von 2015

Der Iran erfüllt nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) seine Verpflichtungen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen. Das geht aus dem in Wien veröffentlichten jüngsten Quartalsbericht der Behörde hervor. Darin bescheinigt die IAEA Teheran unter anderem, kein Uran zu einem höheren Grad als zugelassen angereichert zu haben.

