In den USA wird eine mögliche Einmischung Russlands in den Wahlkampf untersucht. Nun erhebt Spanien ähnliche Vorwürfe in Bezug auf das Katalonien-Referendum - und behauptet, Beweise dafür zu haben.

Spanien hat nach eigener Darstellung Belege für eine versuchte Einflussnahme russischer Gruppen auf das Katalonien-Referendum. "Wir wissen heute, dass viel davon von russischem Territorium ausging", sagte Verteidigungsministerin Maria Dolores de Cospedal am Montag auf einem EU-Ministertreffen ...

