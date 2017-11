Halle (ots) - Beim Fett wie auch bei den "weißen Feinden" der Genießer, dem Zucker und dem Salz, gilt: Die Menge macht es. Nicht einmal Ernährungsmediziner verbieten ihren Patienten das Stück Schokolade, sie warnen aber davor, die ganze Tafel auf einmal zu verspeisen. Ernährungsberatung ist ein enorm wichtiger Bestandteil ihrer Behandlung. Dadurch wird so manch ein Übergewichtiger auf den Pfad der Gesundheit zurück gebracht. Aber warum der Umweg über den Arzt? Besser wäre es, frühzeitig Kompetenzen zu vermitteln. Schon in der Kita kann vorgelebt werden, was es heißt, sich gesund zu ernähren. Oft geschieht das auch. Wie wäre es im Anschluss mit einem Schulfach Gesundheit? In Abwandlung eines Sprichwortes könnte es heißen: Was Hänschen dort lernt, verlernt Hans nimmermehr. Und er kann neben Kalorien auch Steuern sparen.



