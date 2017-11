DZ Bank senkt Drägerwerk auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 88 auf 60 Euro gesenkt. Der Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter habe einen trüben Gewinnausblick auf 2018/19 gegeben, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Der Experte kürze daher seine Gewinnschätzungen drastisch.

Commerzbank hebt Compugroup Medical auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Compugroup nach der Zulassung für die Telematik-Infrastruktur (TI) der elektronischen Gesundheitskarte von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 62 Euro angehoben. Sobal die Infrastruktur laufe, sollten die Umsätze des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Software-Anbieters deutlich zulegen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Studie. Auch die Margen und die freien Barmittel dürften anziehen.

Mainfirst senkt Fresenius SE auf 'Neutral' und Ziel auf 70 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Fresenius SE wegen der Geschäftsperspektiven des Klinikbetreibers von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 70 Euro gesenkt. Sollte es mit Blick auf aktuelle Diskussionen über fehlendes Krankenpflegepersonal in Deutschland zu einer Pflichtquote kommen, die über der aktuellen Quote der Tochter Helios liegt, würde dies den Gewinn belastet, schrieb Analyst Marcus Wieprecht in einer Studie vom Montag. Zugleich verwies er auch auf Unsicherheiten hinsichtlich der laufenden Übernahme des Generikaherstellers Akorn.

Citigroup senkt Allianz SE auf 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktie des Versicherers Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Nach gestiegenen Gewinnschätzungen und einem in der Branche einzigartigen Kursanstieg sei der Bewertungsabschlag geschrumpft, schrieb Analyst James Shuck in einer Studie vom Montag. Auch mit Blick auf die Dividendenrendite sei die Aktie nun im Branchenvergleich am teuersten. Dies sei zwar angesichts der operativen Entwicklung und des aktiven Kapitalmanagements gerechtfertigt. Doch weitere Kursgewinne erschienen nun schwieriger.

Goldman senkt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19,40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Telekom nach einer Analyse der Digitalisierung des Telekomsektors von "Conviction Buy List" auf "Buy" abgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 19,40 Euro gesenkt. Im Vergleich mit europäischen Wettbewerbern rangiere der deutsche Anbieter im Mittelfeld hinsichtlich der Digitalisierung, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Montag. Diese läute eine neue Ära von Kostensenkungen ein. Die Vorhersagbarkeit der künftigen Kapitalausgaben der Deutschen Telekom sei begrenzt.

HSBC senkt Linde auf 'Hold' und hebt Ziel 196 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Linde von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob HSBC-Analyst Sriharsha Pappu dagegen in der am Montag veröffentlichten Studie von 187 auf 196 Euro an. Der Experte hatte die Bewertung des Linde-Papiers erst vor kurzem übernommen und die Aktie dabei am 24. Oktober mit "Buy" eingestuft. Nach den zuletzt positiven Nachrichten zur geplanten Fusion mit dem US-Konzern Praxair und den Quartaszahlen sieht er jetzt zwar ein etwas höheres Kursziel, aber insgesamt nicht mehr viel Potenzial. Die Linde-Aktie verteuerte sich seit Anfang September um rund 17 Prozent und hatte am vergangenen Donnerstag mit 192,80 Euro ein Jahreshoch erreicht, bevor der Kurs im Zuge der allgemein schwächeren Märkte abbröckelte.

Credit Suisse senkt Uniper auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 23 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Uniper nach den jüngsten Kursgewinnen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 23 Euro angehoben. Der finnische Energiekonzern Fortum dürfte seine Offerte von 22 Euro je Anteilsschein für den deutschen Versorger kurzfristig wohl kaum erhöhen, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer Studie vom Montag. Das neue Kursziel reflektiere seine fundamentale Einschätzung von Uniper in Reaktion auf die Neunmonatszahlen.

Kepler Cheuvreux senkt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 69 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bechtle nach zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 69 Euro angehoben. Zwar habe der IT-Dienstleister und -Händler sehr gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Montag. Das Management rechne jedoch mit einem sich abschwächenden Wachstum. Fürs erste sei die Aktie daher ausreichend bewertet. Auf mittlere Sicht sei zudem das Aufwärtspotenzial bei den Margen begrenzt.

S&P Global senkt Stada auf 'Sell' - Ziel hoch auf 74,40 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Stada von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 66,25 auf 74,40 Euro angehoben. Das neue Kursziel basiere auf dem aufgestockten Übernahmepreis der Finanzinvestoren Bain und Cinven für den Generikahersteller, schrieb Analystin Siti Salikin in einer Studie vom Montag. Ihr neues Verkaufsvotum resultiere aus der jüngsten Kursrally.

NordLB hebt LEG Immobilien auf 'Kaufen' und Ziel auf 96 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat LEG Immobilien nach Neunmonatszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 96 Euro angehoben. Das operative Ergebnis der Immobiliengesellschaft sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Montag. Deshalb sowie wegen der günstigen Managementprognose bis 2019 sei LEG gut aufgestellt, um den Aktionären ein solides Ergebnis- und Dividendenwachstum zu bieten.

