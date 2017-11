NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben ihre zögerliche Haltung zu Wochenbeginn nicht aufgegeben. Nach zuletzt zwei schwachen Tagen schaffte der Dow Jones Industrial am Montag aber immerhin wieder ein knappes Plus. Er ging 0,07 Prozent höher bei 23 439,70 Punkten über die Ziellinie. Seit seinem Rekordhoch, das er in der Vorwoche bei 23 602 Punkten erreicht hatte, hat er aber immer noch fast 0,7 Prozent verloren.

Weil die Berichtssaison der Unternehmen langsam ausgelaufen ist, kamen von dieser Seite zu Wochenbeginn keine großen Impulse mehr. Neben den Bemühungen der US-Regierung um eine Steuerreform rechnen Experten damit, dass nun vorerst wieder die Zinspolitik stärker in den Blickpunkt rücken wird. Mit Spannung wird bereits auf Inflationsdaten am Mittwoch gewartet, die Aufschluss über das Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed geben könnten.

Auch die übrigen Indizes hielten sich am Montag letztlich knapp im Plus. Der S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 2584,84 Zähler zu. Der Nasdaq 100 verteidigte ein Plus von 0,11 Prozent auf 6316,18 Punkte. Die US-Indizes schlugen sich damit besser als ihre Pendants in Japan und Europa, die zu Wochenbeginn klar unter Druck gestanden hatten./tih/he

