FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Gesamtmarkt profitierte etwas von der Erholung an der Wall Street. United Internet stiegen nach Zahlen um 0,9 Prozent, Drillisch ebenfalls nach Zahlen um 1,2 Prozent. Adler Real Estate gewannen mit dem Kauf von 700 Apartements in Berlin 0,9 Prozent. Die Patrizia-Aktie reagierte nur mit einem Plus von 0,2 Prozent auf erhöhte Prognosen. Infineon legten im Vorfeld von Quartalszahlen 0,7 Prozent zu. Centrotec brachen nach einer Gewinnwarnung um 8,5 Prozent ein.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.108 13.074 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2017 17:25 ET (22:25 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.