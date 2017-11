Andersen Global setzt seine Expansion in Spanien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Euskaltax fort, einer Steuer- und Rechtsberatungsfirma in Bilbao. Die Hinzunahme von Euskaltax erweitert Andersen Globals Präsenz in der iberischen Region und fördert die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen in Spanien.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global versetzt uns in die Lage, unseren Kunden Lösungen auf höchstem Niveau zu bieten", erklärte Asier Guezuraga, Gründungspartner von Euskaltax. "Unabhängigkeit und Transparenz sind für uns von höchster Bedeutung, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die diese Kernwerte mit uns teilen."

Euskaltax wurde im Jahr 1998 als Steuer-, Rechtsberatungs- und Unternehmensberatungsfirma gegründet. Die Firma spezialisiert sich auf Steuerdienstleistungen für Unternehmen wie auch Privatkunden. Dazu gehören Nachfolgeplanung, die Planung für private Einkommenssteuer, Betriebsumstrukturierung, Steuerplanung, indirekte Besteuerung wie beispielsweise Mehrwertsteuer sowie Fusionen und Übernahmen.

"Unsere Beziehung zu Euskaltax bereichert unser bestehendes Team und unsere Präsenz auf der iberischen Halbinsel. Die beiderseitige Zusammenarbeit ermöglicht uns eine Erweiterung unserer Kapazitäten in zusätzlichen Gebieten", ergänzte Jaime Olleros, Managing Partner von Andersen Tax Legal in Spanien. "Ich freue mich darauf, eng mit Euskaltax zusammenzuarbeiten und unseren Kunden einen nahtlosen Service auf höchster Ebene garantieren zu können."

"Unser Team in Europa wächst weiterhin, was die Anzahl der Mitarbeiter und auch die Angebotspalette angeht", so Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Mit der Hinzunahme von Euskaltax verfügen wir über beinahe 300 Mitarbeiter auf der iberischen Halbinsel. Bilbao, eine blühende industrielle Hafenstadt im Norden Spaniens, wird bei unseren Bestrebungen zur Geschäftsentwicklung in ganz Europa eine wichtige Rolle spielen und bietet uns eine zusätzliche Wachstumschance."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, umfasst derzeit mehr als 2.300 Fachkräfte weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an 76 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171113006455/de/

Contacts:

Andersen Tax

Megan Tsuei, 415-764-2700