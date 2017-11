Der Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., hatte während des Wahlkampfes Kontakt mit Wikileaks. Der von ihm auf Twitter veröffentlichte Nachrichtenaustausch zeigt, die Enthüllungsplattform hatte klare Vorstellungen.

In der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump ist bekannt geworden, dass dessen ältester Sohn während des Wahlkampfs Kontakt mit der Enthüllungsplattform Wikileaks hatte. Donald Trump Jr. veröffentlichte am Montagabend (Ortszeit) Nachrichten, die eine Kommunikation zwischen ihm und dem Twitterkonto von Wikileaks zeigen. Zuvor hatte das Magazin "The Atlantic" über den Austausch berichtet.

Wikileaks hatte während des Präsidentschaftswahlkampfs gehackte E-Mails ...

