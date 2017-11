TFI Tab Food Investments ("TFI"), einer der nach der Anzahl an Restaurants gemessenen größten Restaurantbetreiber der Welt und der weltweit größte Franchisenehmer von Restaurant Brands International, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Antrag auf Börsenzulassung auf Formular F-1 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hinsichtlich der geplanten öffentlichen Erstemission seiner American Depositary Shares ("ADSs") eingereicht hat. Die Anzahl an ADSs, die angeboten werden soll, und deren Kursspanne sind noch nicht festgelegt worden. Das Unternehmen hat die Notierung seiner ADSs am Nasdaq Global Select Market unter dem vorgeschlagenen Börsenkürzel "QSRG" beantragt.

Morgan Stanley Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC und Goldman Sachs Co. LLC werden als Konsortialführer und als Vertreter der Emissionsbanken bei dem Emissionsangebot agieren. Citigroup Global Markets Inc. und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Konsortialführer bei dem Emissionsangebot. Rabo Securities USA, Inc. agiert als Co-Manager bei dem Emissionsangebot.

Der Börsengang wird ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts erfolgen. Kopien des Rahmenprospekts der Wertpapiere sind, sobald verfügbar, bei den folgenden Stellen erhältlich:

Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, telefonisch unter der Nummer 1-800-221-1037 oder per E-Mail an newyork.prospectus@credit-suisse.com; oder Goldman Sachs Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter der Nummer 1-866-471-2526, per Fax 212-902-9316 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Ein Antrag auf Börsenzulassung dieser Wertpapiere ist bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht worden, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen weder verkauft noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor der Zulassungsantrag bewilligt wurde. Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über TFI

TFI Tab Food Investments, Inc. ist in Bezug auf die Anzahl an Restaurants einer der größten Restaurantbetreiber der Welt mit über 1.800 Restaurants und mehr als 30.000 Mitarbeitern. In seiner 22-jährigen Unternehmensgeschichte hat TFI sein breit gefächertes Portfolio an Schnellservice-Restaurants hauptsächlich in der Türkei und in China erweitert. Das Markenportfolio umfasst einige der bekanntesten Schnellservice-Restaurants der Welt, darunter Burger King, Popeyes, Sbarro und Arby's, sowie die eigene Marke des Unternehmens Usta Dönerci.

