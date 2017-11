NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Verteidigungsunion:

"Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Repräsentanten der beiden Großmächte des Kalten Krieges, in deren Planungen Europa zum Schauplatz eines möglichen heißen Krieges geworden war, jetzt zu Geburtshelfern einer Europäischen Verteidigungsunion werden. Der Weg dorthin ist zwar weit, die Verpflichtung zur Einhaltung von 20 konkreten Teilnahmebedingungen machen ihn aber nahezu unumkehrbar. Der Druck aus Ost und West könnte Europa so von der Verteidigungs- und Rüstungspolitik über die Wirtschafts- zur Außenpolitik langfristig in eine Verfassung bringen, die es die globalen Herausforderungen bestehen lassen kann."/zz/DP/stb

