GlobalTrade Corporation (GTC) meldete heute, dass Ericsson AB (Ericsson) www.ericsson.com die Mehrbanken-Handelsfinanzplattform @GlobalTrade zur Verwaltung von Bankgarantien, Akkreditiven und Dokumenteninkassos gewählt hat. Ericsson entschied sich außerdem für die Nutzung von SWIFT MT 798-Nachrichten für die Standardisierung und Automation seiner Kommunikation mit allen Finanzinstituten.

"Die Ericsson Group betreibt eine große und wirklich globale Handelsfinanzorganisation mithilfe eines zentralen Teams mit Sitz in Stockholm. Die Plattform wird Ericsson die Möglichkeit bieten, unseren Kundenservice noch mehr zu verbessern, den gesamten Lebenszyklus unserer Akkreditive und Garantien zu übernehmen und gleichzeitig die Standards von SWIFT für den Handel einzuhalten", so Annette Ericsson, Head of Trade Finance Credit Control bei Ericsson.

"Mithilfe von @GlobalTrade wird Ericsson Monitoring und Kontrolle über alle Zahlungsinstrumente des Unternehmens, die im internationalen Handel eingesetzt werden, verbessern", so Jacob Katsman, CEO von GlobalTrade Corporation. Die Banken von Ericsson unterstützen bereits andere Firmenkunden mithilfe der SWIFT MT 798-Standards, was zu einem reibungslosen und schnellen Rollout führen sollte."

Huny Garg, Head of Trade and Supply Chain bei SWIFT, sagte: "Wir sind froh, dass Ericsson sich für SWIFT MT798 entschieden hat, um die Kommunikation mit Banken zu digitalisieren. Die Annahme von MT798 ist im Jahr 2017 stark angestiegen und die Entscheidung von Ericsson zur Nutzung von SWIFT wird zu einer noch schnelleren Annahme der SWIFT-Standards für den Handel durch andere Konzerne weltweit führen."

Über Ericsson

Ericsson bietet Hochleistungslösungen für Netzwerke, IT und Cloud sowie Medien. Das Unternehmen bietet Infrastruktur, Services und Software für die Telekommunikationsindustrie sowie andere Sektoren. Ericsson hat ca. 110.000 Beschäftigte und beliefert von seinem Hauptsitz in Stockholm aus Kunden in mehr als 180 Ländern. Der Nettoumsatz belief sich im Jahr 2016 auf SEK 222,6 Mrd. (24,5 Mrd. US-Dollar). Ericsson ist an der Nasdaq Stockholm sowie der NASDAQ in New York notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ericsson.com.

Über SWIFT

SWIFT ist eine globale Kooperative im Eigentum ihrer Mitglieder und der weltweit führende Anbieter sicherer Finanz-Messaging-Services. SWIFT bietet eine Plattform für Messaging und Kommunikationsstandards sowie Produkte und Dienstleistungen, die den Zugang und Integration, Identifizierung, Analyse und regulatorische Compliance erleichtern. Die SWIFT-Messaging-Plattform, Produkte und Dienstleistungen verbinden mehr als 11.000 Banken und Wertpapierunternehmen, Marktinfrastrukturen und Firmenkunden in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.swift.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @swiftcommunity sowie LinkedIn: SWIFT.

Über GTC

GlobalTrade Corporation (GTC) ist ein Softwareentwickler und Anwendungsanbieter, dessen Produktlösungen die Welt der Handelsfinanz- und -dienstleistungen verbessern. Die @GlobalTrade Systeme des Unternehmens helfen Käufern, Verkäufern, Händlern und Finanzinstituten, schneller und effizienter miteinander zu kommunizieren, während gleichzeitig das Risiko verringert wird und Monitoring und Kontrolle verbessert werden. Zu unseren Kunden zählen sowohl Unternehmen, die konsolidierten Zugang zu vielen verschiedenen Banken erfordern, sowie Finanzinstitute, die Lieferketten-Finanzlösungen benötigen, die die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen. @GlobalTrade ist eine Marke von GlobalTrade Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.globaltradecorp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171113006511/de/

Contacts:

Medienkontakt

GlobalTrade Corporation

Martin Aronshtam

Tel.: +1 416 661 8520

info@globaltradecorp.com

www.globaltradecorp.com