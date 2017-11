WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die gesetzliche Rentenversicherung gibt an diesem Dienstag die voraussichtliche Rentenerhöhung im kommenden Jahr bekannt. Auch über den Beitragssatz informiert die Deutsche Rentenversicherung Bund. Der Vorsitzende des Bundesvorstands, Alexander Gunkel, informiert hierzu über die Finanzentwicklung in der gesetzlichen Rente. Auf Pläne für die Alterssicherung, die auch bei den Jamaika-Sondierungspartnern eine Rolle spielen, geht Co-Vorstandschefin Annelie Buntenbach ein. Zum 1. Juli dieses Jahres war die Rente in Westdeutschland um 1,90 Prozent gestiegen, in den neuen Ländern um 3,59 Prozent./bw/DP/stb

