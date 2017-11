Unfälle treffen Versicherte meist dort, wo der gesetzliche Schutz nicht greift. Welche privaten Unfallpolicen ihr Geld wert sind und worauf es bei der Tarifauswahl ankommt.

Für Fußballprofi Nicolai Müller vom HSV hätte es ein guter Tag werden können. In der 8. Minute schoss er seinen Verein am ersten Bundesligaspieltag mit 1:0 gegen den FC Augsburg in Führung. Beim anschließenden Jubel an der Eckfahne jedoch bewegte sich Müller so unglücklich, dass das Kreuzband in seinem Knie riss. Der HSV-Profi wird erst im kommenden Jahr wieder Fußball spielen können.

Unfälle passieren oft dann, wenn die Beteiligten am wenigsten damit rechnen. Einer der gefährlichsten Unfallorte ist nicht der Arbeitsplatz, sondern die eigene Wohnung. In deutschen Privathaushalten kommen bei Unfällen pro Jahr knapp 10.000 Menschen ums Leben.

Zum Vergleich: Am Arbeitsplatz sind es dagegen nur etwa 400 tödliche Unfälle jährlich. Die gesetzliche Unfallversicherung greift jedoch nur im beruflichen Umfeld, also am Arbeitsplatz und unter bestimmten Bedingungen auch auf dem Weg zur Arbeit.

Tödliche Unfälle im privaten Umfeld sind glücklicherweise die Ausnahme. Aber auch Verletzungen können dramatische Folgen haben. Zu den gesundheitlichen Problemen kommen finanzielle Schwierigkeiten, beispielsweise wenn die Unfallopfer ihren Job nur eingeschränkt ausüben können. Eine private Unfallversicherung ist eine Kann-, keine Muss-Versicherung.

Wichtiger sind beispielsweise eine Haftpflicht- oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn dann noch Geld übrig ist, kann eine Unfallpolice eine sinnvolle Ergänzung sein.

Auch wenn es sich um einen nicht existenziell wichtigen Versicherungsschutz handelt, sollten Versicherte ihre Unfallpolice sehr sorgfältig auswählen. Um die Auswahl zu erleichtern, hat der Versicherungsanalyse-Spezialist Morgen & Morgen für die WirtschaftsWoche die besten Angebote aus dem Markt gefiltert. Dabei haben die Analysten 173 Tarife von 60 Versicherern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...