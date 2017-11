Wer befristete Arbeitsverträge reduzieren will, sollte sie nicht verbieten - sondern auf sie höhere Beiträge in der Arbeitslosenversicherung erheben.

Für die Gewerkschaften und viele Politiker ist es ein Ärgernis: Knapp 2,9 Millionen Beschäftigte in Deutschland haben nur einen befristeten Arbeitsvertrag, ergab 2016 eine Betriebsbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das entspricht einem Anteil an den Beschäftigten von etwa acht Prozent. Im ersten Halbjahr 2016 waren rund 43 Prozent aller neuen Jobs befristet. 2017 dürfte sich daran nicht viel geändert haben.

Ist das ökonomisch gut oder schlecht? Befristungen erleichtern Einstellungen, wenn der Bedarf an Arbeit im Betrieb zeitlich begrenzt oder aus wirtschaftlichen Gründen unsicher ist. Andererseits fungieren Befristungen oft als verlängerte Probezeit, wenn die Eignung der neu eingestellten Arbeitskräfte unklar ist. Das erleichtert den Zugang zum Arbeitsmarkt, erhöht jedoch das Risiko, nach Ablauf der Vertragsdauer erneut arbeitslos zu werden. Diese Planungsunsicherheit kann sich negativ auf Familiengründung und Gesundheit auswirken.

Politische Vorschläge zur Eindämmung befristeter Arbeitsverträge konzentrieren sich überwiegend darauf, die sogenannte sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Sie hat in der vergangenen Dekade deutlich zugenommen und macht aktuell knapp die Hälfte aller Jobs mit Ablaufdatum aus. Die Forderung ist populär, weil bei sachgrundlosen Befristungen - wie es der Name andeutet - anscheinend kein Grund vorliegt, eine Person nicht auf Dauer einzustellen. In der Realität wählen Arbeitgeber jedoch genau diesen Weg, weil die Angabe von Sachgründen eine ...

