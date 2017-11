Gerade in unbemannten Pumpensystemen, wie sie beispielsweise bei abgelegenen Druckerhöhungsanlagen bei Hochspeichern oder Förderpumpen für Tiefbrunnen anzutreffen sind, helfen diese Systeme, schleichende Veränderungen oder auch kurzfristig auftretende Probleme schnell zu entdecken, zu analysieren und notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Doch auch in Pumpsystemen in lokalen Produktionslinien können intelligente Systeme zum sogenannten Condition Monitoring den Betreiber vor ungeplanten Stillständen warnen beziehungsweise bei einem Stillstand entsprechend informieren.

Permanente Überwachung

Neben dem Einsatz hochwertiger Komponenten für Anlagen und die darin verbauten Antriebe kommen in den letzten Jahren verstärkt auch neue Überwachungs- und Wartungskonzepte zum Einsatz. Das Condition Monitoring - also die permanente Überwachung und Kontrolle der Anlage und ihrer Antriebe - ermöglicht mit der Datenerfassung und -speicherung, dass sich der Betreiber jederzeit ein Bild über den Anlagenzustand machen kann. Daneben helfen Langzeitanalysen der gesammelten Daten und die Definition von Schwellwerten wichtiger Parameter dabei, potenzielle Fehlerquellen und Verschleiß besser zu lokalisieren. Alles in allem führt dies dann zu einem vorausschauenden Wartungskonzept.

Doppelt hält besser

Die Überwachung eines Pumpsystems sollte sich aus zwei Teilaufgaben zusammensetzen: Zum einen sollte das Condition-Monitoring-System den gesamten Antriebsstrang von Netzspeisung über den Frequenzumrichter bis hin zur angeschlossenen Pumpe überwachen. Dies dient zum Schutz vor externen Fehlern, wie Netzausfälle, Schäden oder Fehler an den Komponenten Umrichter und Motor, der Verkabelung beziehungsweise deren Isolierung. Zum Zweiten sollte der Frequenzumrichter aber auch die angeschlossene Pumpe - genauer: deren Motor - überwachen, um ungewöhnliche Vorgänge in der Anlage, wie höherer Energieverbrauch oder häufigere Starts, aber auch Systemfehler wie Trockenlauf oder Rohrbruch, identifizieren. Denn dies weist auf Fehler und Probleme im Gesamtsystem hin, die einen Wartungseinsatz erfordern. Insgesamt erfordert dies eine gewisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...