LUFTHANSA - Nach der Air-Berlin-Pleite sind die Preise auf einigen Lufthansa-Strecken in die Höhe geschnellt. Die Kartellbehörden verfolgen die Entwicklung mit Argwohn. Lufthansa-Chef Carsten Spohr verspricht Besserung. (Handelsblatt S. 1)

LUFTHANSA - Der Lufthansa-Ableger Eurowings wird ab Anfang 2018 wie der Mutterkonzern von Düsseldorf nach München, von München nach Berlin-Tegel und ab Sommer 2018 von Frankfurt nach Berlin-Tegel fliegen. Tickets für die drei täglichen Flüge von Düsseldorf nach München wird es auch zu Lockvogelpreisen von 29,99 Euro für eine Strecke geben. (Rheinische Post)

HERE - Ab 2020 wollen Mercedes, BMW und Audi einer breiten Öffentlichkeit das Fahren ohne Fahrer ermöglichen. Die Technik dazu entwickeln die Autohersteller derzeit mit Hochdruck selbst. Beim Navigieren soll der Kartendienstleister Here helfen, den die deutschen Autohersteller 2015 übernommen haben. Auch die Daten sammeln die Autohersteller selbst. Seit rund einem Jahr sind alle Neuwagen mit Sim-karten für den Mobilfunk ausgestattet. (Handelsblatt S. 16)

DSGV - Der niedersächsische Sparkassenpräsident Thomas Mang (57) hat die besten Chancen, Nachfolger des obersten Sparkassenpräsidenten Georg Fahrenschon zu werden. Das war von hochrangigen Sparkassenvertretern zu erfahren. Wie es in Sparkassenkreisen heißt, sei es für die Organisation klar, dass der neue Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) aus der Sparkassenorganisation kommen soll. "Es muss jemand sein, der die Organisation von innen kennt", heißt es. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten/SZ S. 20/Handelsblatt S. 27f/Börsen-Zeitung S. 5)

AMAZON - Amazon bereitet den Markteintritt in den Versicherungsmarkt vor, heißt es. Mit Anzeigen in den Netzwerken Linked-in und "Where Women Work" sucht der Internet-Riese Versicherungsprofis für den Standort London, wenn möglich mit Sprachkenntnissen in Deutsch, Französisch oder Spanisch. Amazon will Versicherungen im Zusammenhang mit seinen Produkten und Dienstleistungen anbieten. Die Branche spricht von einer echten Bedrohung. (SZ S. 20)

AMAZON - Online-Plattformen wie Amazon oder Ebay sollen künftig in Deutschland für Umsatzsteuerbetrüger auf ihrem Marktplatz einstehen. Die Sanktionen könnten im Extremfall bis zur Abschaltung der Internetseite reichen. Das hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus Kreisen der Länderfinanzminister erfahren. Die zuständigen Leiter der Steuerabteilungen tagen in Berlin und wollen an diesem Dienstag Vorschläge erörtern. Dem Fiskus soll durch den Betrug vornehmlich von Online-Händlern aus Asien und China jedes Jahr bis zu eine Milliarde Euro entgehen. (FAZ S. 17)

ADIDAS - Der Sportartikelhersteller Adidas wird in den USA von seinem langjährigen Sponsoring-Partner und Basketball-Trainer Rick Pitino verklagt. Hintergrund ist die Bestechungsaffäre, die in den vergangenen Wochen die Welt des College-Sports erschütterte. Das FBI nahm mehrere verdächtige Assistenztrainer fest sowie den Adidas-Manager James Gatto, der als Head of Sports Marketing of Basketball an der Expansion dieses Geschäftsfeldes arbeitete. Gemeinsam sollen sie Bestechungsgelder an Schüler gezahlt haben. "Herr Pitino ist hat mit diesen Praktiken nichts zu tun", sagt sein Anwalt, Steve Pence dem Handelsblatt. Adidas hatte die Geschäftsbeziehung mit dem Erfolgstrainer beendet. Pitino fordert nun von Adidas Schadensersatz (HB S. 47)

