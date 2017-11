Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAUDI-ARABIEN - Angesichts der Verwicklung Saudi-Arabiens in bewaffnete Konflikte und dem eskalierenden Machtkampf des Königreichs mit Iran lebt die Debatte über deutsche Rüstungsexporte in den Golfstaat neu auf. Hintergrund ist, dass im dritten Quartal 2017 Ausfuhren in Höhe von knapp 148 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt wurden. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres hatte der Wert bei 41 Millionen Euro gelegen. 2016 waren insgesamt Rüstungsexporte in Höhe von fast 530 Millionen Euro nach Riad genehmigt worden. (SZ S. 1)

IWF - Europa lässt die Krise hinter sich. Auf dem ganzen Kontinent gewinnt der Aufschwung an Tiefe und Breite, sagt der IWF. Alle Euro-Staaten wachsen, und die deutsche Industrie profitiert. (Handelsblatt S. 6)

FLÜCHTLINGE - In den Sondierungen zwischen Union, FDP und Grünen droht der CSU eine Niederlage bei der von ihr angestrebten Begrenzung der humanitären Zuwanderung auf jährlich höchstens 200.000 Personen. Dieses Ziel wäre kaum erreichbar, wenn der Nachzug von Angehörigen zu in Deutschland lebenden Schutzberechtigten wieder in vollem Umfang ermöglicht würde, wie es die Grünen anstreben. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, ihre Partei könne das akzeptieren, wenn dafür konsequenter abgeschoben werde. Auch CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn deutete Kompromissbereitschaft an. "Wer legal ins Land kommt, sich anpasst, Deutsch lernt, Arbeit hat und so beweist, dass er Teil dieser Gesellschaft sein will, soll auch dauerhaft bleiben dürfen und erleichtert die Möglichkeit zum Familien- nachzug erhalten." (Welt S. 1)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 00:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.