Von Maria Armental

NEW YORK (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern Axa will teilweise sein US-Lebensversicherungsgeschäft an die Börse bringen und hat die vorläufigen Dokumente dafür bei der SEC eingereicht. Die Versicherungsgruppe erklärte, man werde nach einem IPO die Kontrolle über das Unternehmen behalten. Eine Börsennotierung bringe der US-Niederlassung, zu der AXA Equitable Holdings und eine Mehrheitsbeteiligung am Fondsmanager AllianceBernstein Holding gehören, mehr Flexibilität. Nach dem geplanten Börsengang soll der nicht von der AXA kontrollierte Teil des AllianceBernstein-Geschäfts ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen bleiben.

Das Wall Street Journal hatte bereits im Mai berichtet, dass AXA an einem Börsengang des US-Geschäfts interessiert sei. Die Entscheidung kommt nun, da die Profitabilität in der Branche durch das niedrige Zinsniveau beeinträchtigt wird. In der Eingabe der AXA Equitable Holdings an die SEC heißt es, man strebe bei dem IPO einen Erlös von bis zu 100 Millionen US-Dollar an.

Die Einreichung enthielt keine Angaben darüber, an welcher Börse die Aktien gehandelt werden sollen. AXA Equitable Holdings erklärte, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 habe der Gewinn bei 265 Millionen Dollar gelegen nach 1,66 Milliarden Dollar im Vergleichszeitraum. Ohne Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten aus Kapitalanlagen und anderen Posten belief sich das operative Ergebnis zum 30. Juni auf 641 Millionen (Vorjahr: 523 Millionen Dollar. Der Umsatz sank um 15 Prozent auf 7,02 Milliarden Dollar. Die Gesellschaft habe einen Buchwert, oder Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten, von ungefähr 14,87 Milliarden Dollar, geht aus der Mitteilung an die SEC weiter hervor.

AXA Equitable Holdings ist einer der ältesten amerikanischen Lebensversicherer, 1859 in New York gegründet und lange Zeit bekannt als Equitable Life Assurance Society of the US. AXA erwarb sie im Jahr 1992. AXA folgt mit dem IPO-Plan der MetLife Inc, die ihr Versicherungsgeschäft auch an die Börse gebracht hatte. Der Wetbewerber Manulife Financial erwägt ebenfalls einen Spin-off oder ein IPO des in Boston ansässigen Geschäfts John Hancock Financial Services.

November 14, 2017

