Lieber Leser,

am Wochenende gab es extreme Kursbewegungen an den Kryptowährungsmärkten. So versammelten sich die chinesischen Miner kurzfristig hinter Bitcoin Cash, was den Kurs dieser Bitcoin-Alternative explodieren ließ. Inzwischen hat sich die Situation aber schon wieder beruhigt!

Bitcoin Cash geht kurzfristig durch die Decke, Bitcoin deutlich unter Druck!

So verlor der Bitcoin nach Absage an den SegWit2x-Fork Mitte/Ende vergangener Woche deutlich an Wert. Kein Wunder, ... (Sascha Huber)

