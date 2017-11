FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor wichtigen Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1671 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1656 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aus der Eurozone. Am Morgen stehen unter anderem Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland und am späten Vormittag Wachstumsdaten aus dem gesamten Währungsraum auf dem Programm./jkr/jha/

