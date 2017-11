FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnen sich für den Dax am Dienstag vor Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands keine großen Sprünge ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 6 Punkte höher auf 13 080 Zähler.

Zum Wochenstart hatte der Dax mit der 13 000-Punkte-Marke gerungen, sich letztendlich aber wieder ein Stück von ihr abgesetzt. Um diese psychologisch wichtige Marke hatte der Index im Oktober über weite Strecken gependelt, bevor ihm der Ausbruch nach oben gelungen war. Entsprechend sehen Börsianer darin eine Unterstützung, deren nachhaltiges Unterschreiten kurzfristig kritisch wäre.

Im Fokus stehen am Dienstag noch vor dem Auftakt Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands im dritten Quartal. In China mehrten sich derweil Zeichen für ein etwas langsameres Wirtschaftswachstum. So ging im Oktober das Plus sowohl beim Einzelhandelsumsatz als auch den Investitionen in Sachanlagen sowie bei der Industrieproduktion im Vergleich zu den September-Werten etwas zurück.

Zudem blicken die Anleger noch einmal auf die Quartalsberichtssaison mit Zahlen der Dax-Konzerne RWE , Infineon und Henkel ./mis/jha/

