Hamburger Hafen und Logistik AG: Geschäftsjahr 2017 entwickelt sich für die HHLA weiter sehr positiv

DGAP-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Hamburger Hafen und Logistik AG: Geschäftsjahr 2017 entwickelt sich für die HHLA weiter sehr positiv 14.11.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftsjahr 2017 entwickelt sich für die HHLA weiter sehr positiv

- Betriebsergebnis (EBIT) legte um 22,3 Prozent auf 155,2 Mio. EUR zu

- Mengen wuchsen beim Containerumschlag um 10,8 Prozent und beim Containertransport um 6,8 Prozent

- Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Wir werden die prognostizierten Ziele für das Jahr 2017 sicher erreichen."

In den ersten neun Monaten 2017 hat sich die positive Geschäftsentwicklung bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) auf hohem Niveau fortgesetzt. Während die Konzernumsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 942,8 Mio. Euro stiegen, konnte das Betriebsergebnis (EBIT) um 22,3 Prozent auf 155,2 Mio. Euro zulegen. Das für Aktionäre relevante Ergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter verbesserte sich sogar um 30,2 Prozent auf 79,3 Mio. Euro. Die Mengen stiegen beim Containerumschlag um 10,8 Prozent und beim Containertransport um 6,8 Prozent.

Zur Geschäftsentwicklung erklärt die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Derzeit profitiert die HHLA von der positiven Entwicklung der Weltwirtschaft und des Welthandels, aber auch von intensiven Vertriebsaktivitäten und Kundengesprächen, durch die wir Anfang des Jahres unsere Marktposition stabilisieren und teilweise ausbauen konnten. Wir gehen davon aus, dass wir die prognostizierten Ziele für das Jahr 2017 sicher erreichen werden. Bei aller Freude über die Ergebnisse bewegen wir uns weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld. Unsicherheitsfaktoren bleiben die volatile Dynamik des internationalen Warenverkehrs, die das Wachstum in den letzten Jahren strukturell verlangsamt hat, sowie die Bedingungen im Hamburger Hafen. Wir warten weiterhin auf den Beginn der Arbeiten zur Fahrrinnenanpassung der Elbe."

Containerumschlag profitiert von Fernostmengen und Zubringerverkehren Die HHLA-Containerterminals in Hamburg und Odessa schlugen in diesem Jahr bisher 5,5 Mio. Standardcontainer (TEU) um. Das sind 10,8 Prozent mehr als zwischen Januar und September 2016, wobei der Umschlag an den drei Hamburger Terminals sogar um 11,3 Prozent auf 5,2 Mio. TEU stieg. Hier konnte die HHLA von der Neuordnung der Reederliniendienste profitieren. Mit ihrem großen Volumen trugen besonders die Asienverkehre, die um 17,3 Prozent stiegen, zum Mengenwachstum in Hamburg bei. Neben China, dem wichtigsten Handelspartner des Elbehafens, trug auch wachsender Handel mit Russland dazu bei, dass die Zubringerverkehre (Feeder) mit den Ostseehäfen um beachtliche 17,9 Prozent zunahmen. Die Umsatzerlöse im Segment Container stiegen um 9,9 Prozent auf 563,6 Mio. Euro (im Vorjahr: 512,7 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) konnte erneut überproportional zum Mengenwachstum um 21,5 Prozent auf 105,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 86,6 Mio. Euro) gesteigert werden.

Intermodalgesellschaften legen weiter zu Sehr gut entwickelte sich ebenso das Segment Intermodal, die zweite tragende Säule des HHLA-Geschäftsmodells. In einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld bewegten die HHLA-Transportgesellschaften in den ersten neun Monaten 2017 1,1 Mio. TEU und steigerten den Containertransport gegenüber dem Vergleichszeitraum um 6,8 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung sowohl durch das Wachstum der Bahn- als auch der Straßentransporte. Der Umsatz des Segments Intermodal legte um 7,7 Prozent auf 311,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 289,5 Mio. Euro) zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 10,8 Prozent auf 55,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 50,0 Mio. Euro).

Vorstand bestätigt Prognose für Geschäftsjahr 2017 Angesichts der Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres hat der HHLA-Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt. Allerdings werden im vierten Quartal Einmalaufwendungen für die Harmonisierung bestehender Altersversorgungssysteme in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro im Pro-forma-Segment Holding/Übrige erwartet, die jedoch in der EBIT-Prognose bereits berücksichtigt wurden. Für den Konzern wird weiterhin ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro und für den Teilkonzern Hafenlogistik ein EBIT in einer Bandbreite von 135 bis 155 Mio. Euro erwartet, jeweils nach möglichen Einmalaufwendungen für einen Organisationsumbau im Segment Container in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro.

Kennzahlen HHLA-Konzern

in Mio. EUR 1-9 | 2017 1-9 | 2016 Verände- rung Umsatzerlöse 942,8 871,0 8,3 % EBITDA 245,3 218,4 12,3 % EBIT 155,2 126,9 22,3 % EBIT-Marge in % 16,5 14,6 1,9 PP Ergebnis nach Steuern 108,5 83,3 30,3 % Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 79,3 60,9 30,2 % anderer Gesellschafter Containerumschlag in Tsd. TEU 5.453 4.924 10,8 % Containertransport in Tsd. TEU 1.126 1.055 6,8 % 30.09.2017 31.12.2016 Verände- rung Eigenkapitalquote in % 35,1 31,5 3,6 PP Beschäftigte 5.565 5.528 0,7 % Kennzahlen Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. EUR 1-9 | 1-9 | Verände- 2017 2016 rung Umsatzerlöse 919,4 847,5 8,5 % EBITDA 229,2 203,1 12,9 % EBIT 142,5 115,1 23,8 % EBIT-Marge in % 15,5 13,6 1,9 PP

Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 72,1 53,8 34,0 %

anderer Gesellschafter Ergebnis je Aktie in EUR 1,03 0,77 34,0 %

1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert

Kontakt: Steffen Keim Investor Relations

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de

Tel: +49-40-3088-3100 Fax: +49-40-3088-55-3100 E-mail: investor-relations@hhla.de

14.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Hafen und Logistik AG

Bei St. Annen 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40-3088-0 Fax: +49 (0)40-3088-3355 E-Mail: info@hhla.de Internet: www.hhla.de ISIN: DE000A0S8488 WKN: A0S848 Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

628605 14.11.2017

ISIN DE000A0S8488

AXC0045 2017-11-14/07:30