ING-Chef Ralph Hamers ist "Europas Banker des Jahres" >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Audio: Porr CEO Strauss: "Wir holen... » Audio: Österreichische Post Chef Pölzl:... Ralph Hamers "Europas Banker des Jahres": Bodenständig in der digitalen Welt Der ING-Chef Ralph Hamers modernisiert das Institut radikaler als andere in der Branche. Dafür ist der Manager am Montagabend in Frankfurt zum "Europas Banker des Jahres" gekürt worden. Sein Leitmotiv ist der Wandel.

Den vollständigen Artikel lesen ...