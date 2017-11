Ein außerbörslicher Kurssprung um mehr als 22 %ist die Reaktion an den US-Börsen für die Mattel-Aktie. Denn der Spielwarenhersteller Hasbro hat offenbar für den Konkurrenten ein Gebot abgegeben. Das Wall Street Journal beruft sich bei entsprechenden Berichten auf eingeweihte Kreise; Details zur Höhe des Gebots fehlen bisher ebenso wie Erklärungen der beteiligten Unternehmen. Ganz neu sind die Überlegungen für ein Zusammengehen indes nicht, denn schon vor gut zwei Jahren sollen auf Managementebene dieMöglichkeiten einer Fusion erörtert worden sein. Für Mattel wird zurzeit ein Börsenwert in Höhe von Mrd. $ angezeigt, nachdem der Kurs aber seit Jahresbeginn um 47 % nachgegeben hat. Gegenüber dem Höchstkurs des Jahres 2013 gingen sogar rund 70 % verloren. Dies ist wenig verwunderlich angesichts eines Umsatzrückgangs von 6,5Mrd. $ noch im Geschäftsjahr 2013 auf 5,5 Mrd. $ in 2016. Parallel war der Gewinn von 896 Mio. auf nur noch 316 Mio. $ geschrumpft. Auf Quartalsebene war zuletzt keine Gegenbewegung zu erkennen, im Gegenteil: Die Erlöse waren um weitere 13 % auf 1,6 Mrd. $ gesunken, zugleich sank das operative Ergebnis von 317 auf 86 Mio. $. Wir bleiben auf der Beobachterseite.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info