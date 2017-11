Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag vor wichtigen Konjunkturdaten nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1672 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigte sich wenig Bewegung. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1633 nach zuvor 1,1625 CHF gehandelt. Der Dollar liegt mit 0,9969 weiter knapp unter der Parität.

Am ...

