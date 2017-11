Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Gute Nachfrage aus der Industrie nach Klebstoffen und Beschichtungen, strikte Kostenkontrolle und erstmalige Konsolidierung einer Akquisition verhalfen Henkel zu höherem Wachstum bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Die Prognose für das Gesamtjahr sollte bestätigt werden. Der Umsatztreiber Adhesive Technologies dürfte von starker Nachfrage aus dem Elektronikgeschäft und der Industrie profitiert haben und wird dem Vergleich mit den guten Ergebnissen beim Wettbewerber Tesa standhalten müssen. Allerdings könnte das jüngst "anämische Wachstum" im Beauty-Segment zu einer Senkung der Umsatzprognose in diesem Bereich führen. Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 5.081 +7% 23 4.748 organisches Wachstum 2,9 -- 23 2,8 EBIT bereinigt 904 +8% 23 837 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 662 +7% 23 616 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,53 +8% 23 1,42

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q16/17 ggVj Zahl 4Q15/16 Gesamtumsatz 1.834 +9% 8 1.675 Segmentergebnis 321 +15% 6 280 Segmentergebnis bereinigt 327 +17% 4 280 Ergebnis nach Steuern/Dritten 244 +8% 5 225 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 272 -- 5 k.A. Ergebnis je Aktie 0,21 +5% 5 0,20 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,23 +10% 8 0,21

Weitere Termine:

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

11:40 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q, Stuttgart

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +20,1 Punkte zuvor: +17,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +89,1 Punkte zuvor: +87,0 Punkte - IT 10:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj - GB 10:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+3,8% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2 bis 3 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 EU/ESM: Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von bis zu 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.559,60 -0,02 Nikkei-225 21.450,60 0,41 Schanghai-Composite 3.364,89 -0,50 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.074,42 -0,40 DAX-Future 13.104,50 -0,16 XDAX 13.107,61 -0,15 MDAX 26.281,96 -0,80 TecDAX 2.470,19 -0,84 EuroStoxx50 3.574,52 -0,54 Stoxx50 3.163,22 -0,45 Dow-Jones 23.439,70 0,07 S&P-500-Index 2.584,84 0,10 Nasdaq-Comp. 6.757,60 0,10 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zu Handelsbeginn am Dienstag zeichnet sich eine leichte Erholung an Europas Börsen ab. Die Vorgaben geben nicht viel her. Die Wall Street hat mit leichten Aufschlägen geschlossen, die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Daten zur chinesischen Industrieproduktion für Oktober sind derweil im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Im frühen Handel dürften sich die Anleger auf einen Reigen von Quartalszahlen konzentrieren. Unter anderem berichten RWE, Henkel und Alstom. Daneben werden deutsche BIP-Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Übergeordnet fehlen den Börsen derzeit die Treiber für einen Ausbruch nach oben. Fundamental belastend wirkt weiter die nachlassende Hoffnung auf eine baldige umfangreiche Steuerreform in den USA. Daneben ist die sich langsam dem Ende zuneigende Berichtssaison nicht ausreichend positiv verlaufen, um die Kurse nach oben zu treiben. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings unverändert intakt, heißt es im Handel. Mit Interesse dürften die Anleger die in Frankfurt stattfindende Konferenz über Zentralbank-Kommunikation verfolgen, an der neben EZB-Präsident Mario Draghi auch Fed-Chefin Janet Yellen sowie der Chef der japanischen Notenbank Haruhiko Kuroda teilnehmen werden. Marktbewegende Aussagen zur aktuellen Geldpolitik werden allerdings nicht erwartet.

Rückblick: Gewinnmitnahmen und Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform ließen Europas Börsen zeitweise kräftiger nachgeben. Allerdings machte die Wall Street anfängliche Verluste am Montag rasch wett, so dass sich auch die europäischen Aktien klar von ihren Tiefs erholten. "Die Märkte warten auf einen Trigger, der aktuell aber nicht in Sicht ist", sagt ein Händler. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings weiter intakt. Unter den Einzelwerten brachen EDF nach Senkung der Ziele für 2018 um 10,4 Prozent ein und belasteten den Versorger-Sektor. Eon gaben 1,6 Prozent und RWE 0,8 Prozent nach. Der Sektor verlor gut 1 Prozent. Die Zahlen von Innogy lagen im erwarteten Rahmen, die Titel gaben 1,4 Prozent ab, auch belastet von der Sektor-Entwicklung. In der Schweiz fiel Hörgeräte-Hersteller Sonova mit einem Minus von 2,4 Prozent auf. Der einstige Börsenliebling musste ein schwächeres Wachstum bei Implantaten melden.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bayer gaben 1,1 Prozent nach. Hier belastete weiter die Unsicherheit um die Verlängerung der Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat. Adidas waren mit Aufschlägen von 1,6 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die gute Stimmung für die Aktie vom vergangenen Freitag dauerte zu Wochenbeginn an. Deutsche Post gewannen 0,7 Prozent - die Post will in den kommenden Jahren 100.000 E-Autos verkaufen. Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgte Drägerwerk - die Aktie brach um 12,1 Prozent ein. Bei Evotec dauerten die Gewinnmitnahmen an und drückten die Aktie um weitere 12 Prozent. Compugroup legten dagegen um 8,1 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Patrizia Immobilien sprangen um 5,5 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht. Auch die Zahlen von Grammer wurden als ordentlich beschrieben. Doch bremste hier weiter der Streit mit Minderheitsaktionär Hastor, der nach Unternehmensangaben weiterhin "zur Zurückhaltung bei der Vergabe von Neuaufträgen einzelner Premiumhersteller auch im dritten Quartal 2017" führte. Die Aktien schlossen 2,9 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Gesamtmarkt profitierte etwas von der Erholung an der Wall Street. United Internet stiegen nach Zahlen um 0,9 Prozent, Drillisch ebenfalls nach Zahlen um 1,2 Prozent. Adler Real Estate gewannen mit dem Kauf von 700 Apartements in Berlin 0,9 Prozent. Die Patrizia-Aktie reagierte nur mit einem Plus von 0,2 Prozent auf erhöhte Prognosen. Infineon legten im Vorfeld von Quartalszahlen 0,7 Prozent zu. Centrotec brachen nach einer Gewinnwarnung um 8,5 Prozent ein.

USA / WALL STREET

