Gute Nachfrage aus der Industrie nach Klebstoffen und Beschichtungen, strikte Kostenkontrolle und erstmalige Konsolidierung einer Akquisition verhalfen Henkel zu höherem Wachstum bei Umsatz und Gewinn im dritten Quartal. Die Prognose für das Gesamtjahr sollte bestätigt werden. Der Umsatztreiber Adhesive Technologies dürfte von starker Nachfrage aus dem Elektronikgeschäft und der Industrie profitiert haben und wird dem Vergleich mit den guten Ergebnissen beim Wettbewerber Tesa standhalten müssen. Allerdings könnte das jüngst "anämische Wachstum" im Beauty-Segment zu einer Senkung der Umsatzprognose in diesem Bereich führen. Nachfolgend die Konsensschätzungen zum dritten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

. PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17 ggVj Zahl 3Q16 Umsatz 5.081 +7% 23 4.748 organisches Wachstum 2,9 -- 23 2,8 EBIT bereinigt 904 +8% 23 837 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 662 +7% 23 616 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 1,53 +8% 23 1,42

AUSBLICK UNTERNEHMEN

INFINEON

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q16/17 ggVj Zahl 4Q15/16 Gesamtumsatz 1.834 +9% 8 1.675 Segmentergebnis 321 +15% 6 280 Segmentergebnis bereinigt 327 +17% 4 280 Ergebnis nach Steuern/Dritten 244 +8% 5 225 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 272 -- 5 k.A. Ergebnis je Aktie 0,21 +5% 5 0,20 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,23 +10% 8 0,21

Weitere Termine:

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate, Hamburg

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury

09:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

11:40 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q, Stuttgart

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj 08:00 Verbraucherpreise Oktober (endgültig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: +20,1 Punkte zuvor: +17,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +89,1 Punkte zuvor: +87,0 Punkte - IT 10:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj - GB 10:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+2,3% gg Vj 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+3,8% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 2 bis 3 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 EU/ESM: Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2022 im Volumen von bis zu 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.559,60 -0,02 Nikkei-225 21.450,60 0,41 Schanghai-Composite 3.364,89 -0,50 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.074,42 -0,40 DAX-Future 13.104,50 -0,16 XDAX 13.107,61 -0,15 MDAX 26.281,96 -0,80 TecDAX 2.470,19 -0,84 EuroStoxx50 3.574,52 -0,54 Stoxx50 3.163,22 -0,45 Dow-Jones 23.439,70 0,07 S&P-500-Index 2.584,84 0,10 Nasdaq-Comp. 6.757,60 0,10 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,05 -14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zu Handelsbeginn am Dienstag zeichnet sich eine leichte Erholung an Europas Börsen ab. Die Vorgaben geben nicht viel her. Die Wall Street hat mit leichten Aufschlägen geschlossen, die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Daten zur chinesischen Industrieproduktion für Oktober sind derweil im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Im frühen Handel dürften sich die Anleger auf einen Reigen von Quartalszahlen konzentrieren. Unter anderem berichten RWE, Henkel und Alstom. Daneben werden deutsche BIP-Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Übergeordnet fehlen den Börsen derzeit die Treiber für einen Ausbruch nach oben. Fundamental belastend wirkt weiter die nachlassende Hoffnung auf eine baldige umfangreiche Steuerreform in den USA. Daneben ist die sich langsam dem Ende zuneigende Berichtssaison nicht ausreichend positiv verlaufen, um die Kurse nach oben zu treiben. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings unverändert intakt, heißt es im Handel. Mit Interesse dürften die Anleger die in Frankfurt stattfindende Konferenz über Zentralbank-Kommunikation verfolgen, an der neben EZB-Präsident Mario Draghi auch Fed-Chefin Janet Yellen sowie der Chef der japanischen Notenbank Haruhiko Kuroda teilnehmen werden. Marktbewegende Aussagen zur aktuellen Geldpolitik werden allerdings nicht erwartet.

Rückblick: Gewinnmitnahmen und Zweifel am Zustandekommen der US-Steuerreform ließen Europas Börsen zeitweise kräftiger nachgeben. Allerdings machte die Wall Street anfängliche Verluste am Montag rasch wett, so dass sich auch die europäischen Aktien klar von ihren Tiefs erholten. "Die Märkte warten auf einen Trigger, der aktuell aber nicht in Sicht ist", sagt ein Händler. Grundsätzlich sei das günstige Umfeld für Aktien allerdings weiter intakt. Unter den Einzelwerten brachen EDF nach Senkung der Ziele für 2018 um 10,4 Prozent ein und belasteten den Versorger-Sektor. Eon gaben 1,6 Prozent und RWE 0,8 Prozent nach. Der Sektor verlor gut 1 Prozent. Die Zahlen von Innogy lagen im erwarteten Rahmen, die Titel gaben 1,4 Prozent ab, auch belastet von der Sektor-Entwicklung. In der Schweiz fiel Hörgeräte-Hersteller Sonova mit einem Minus von 2,4 Prozent auf. Der einstige Börsenliebling musste ein schwächeres Wachstum bei Implantaten melden.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bayer gaben 1,1 Prozent nach. Hier belastete weiter die Unsicherheit um die Verlängerung der Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat. Adidas waren mit Aufschlägen von 1,6 Prozent Tagesgewinner im DAX. Die gute Stimmung für die Aktie vom vergangenen Freitag dauerte zu Wochenbeginn an. Deutsche Post gewannen 0,7 Prozent - die Post will in den kommenden Jahren 100.000 E-Autos verkaufen. Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgte Drägerwerk - die Aktie brach um 12,1 Prozent ein. Bei Evotec dauerten die Gewinnmitnahmen an und drückten die Aktie um weitere 12 Prozent. Compugroup legten dagegen um 8,1 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Patrizia Immobilien sprangen um 5,5 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht. Auch die Zahlen von Grammer wurden als ordentlich beschrieben. Doch bremste hier weiter der Streit mit Minderheitsaktionär Hastor, der nach Unternehmensangaben weiterhin "zur Zurückhaltung bei der Vergabe von Neuaufträgen einzelner Premiumhersteller auch im dritten Quartal 2017" führte. Die Aktien schlossen 2,9 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Gesamtmarkt profitierte etwas von der Erholung an der Wall Street. United Internet stiegen nach Zahlen um 0,9 Prozent, Drillisch ebenfalls nach Zahlen um 1,2 Prozent. Adler Real Estate gewannen mit dem Kauf von 700 Apartements in Berlin 0,9 Prozent. Die Patrizia-Aktie reagierte nur mit einem Plus von 0,2 Prozent auf erhöhte Prognosen. Infineon legten im Vorfeld von Quartalszahlen 0,7 Prozent zu. Centrotec brachen nach einer Gewinnwarnung um 8,5 Prozent ein.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Aktienindizes an der Wall Street haben sich im Tagesverlauf erholt. Nachdem sie mit kleinen Verlusten in den Handel gegangen waren, drehten sie bis zum Handelsende leicht ins Plus. Zwar wollte keine größere Kauflaune aufkommen, aber nach ein paar schwächeren Tagen flaute nun auch die Tendenz zu Gewinnmitnahmen ab. Freilich bleibt die Unsicherheit über das Zustandekommen der von US-Präsident Donald Trump aufs Gleis gebrachten Steuerreform. Herausragender Unternehmenstermin war die Investorenveranstaltung von General Electric (GE). GE senkte zum ersten Mal seit der Finanzkrise die Dividende und zwar angesichts schwierigerer Geschäfte und der anstehenden Restrukturierung um die Hälfte. Auch die weiteren Aussagen von CEO John Flannery zur langfristigen Entwicklung überzeugten die Anleger nicht, im Gegenteil: Die Aktie baute die Eröffnungsverluste noch deutlich aus und sackte schließlich um 7,2 Prozent ab. Kräftige Kursgewinne verbuchten Mattel. Die Aktie schoss um 20,7 Prozent nach oben. Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Wochenende ist Hasbro an Mattel interessiert. Hasbro stiegen um 5,9 Prozent. Ferner will Brookfield Property Partners die GGP, einen Betreiber von Einkaufszentren, vollständig übernehmen. GGP zogen um 8,3 Prozent an. Brookfield büßten 5 Prozent ein. Der Board des Chipherstellers Qualcomm hat das 105 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom einstimmig zurückgewiesen. Qualcomm legten um 3 Prozent zu, Broadcom schlossen unverändert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD EUR/USD 1,1672 +0,18% 1,1651 1,1654 +11,0% EUR/JPY 132,61 +0,31% 132,20 132,24 +7,9% EUR/CHF 1,1634 +0,21% 1,1609 1,1608 +8,6% EUR/GBP 0,8905 +0,15% 0,8892 1,1332 +4,5% USD/JPY 113,62 +0,13% 113,47 113,47 -2,8% GBP/USD 1,3106 +0,06% 1,3099 1,3208 +6,2%

Im Fokus dürfte weiter das britische Pfund bleiben. Premierministerin Theresa May bleibt wegen ihres Brexit-Kurses in den eigenen Reihen weiter unter Druck. Zudem gibt es Politiker innerhalb ihrer Partei, die für einen harten Brexit plädieren. Das Pfund könnte bis zum Ende des Monats um weitere 5 Prozent nachgeben, so Devisen-Stratege Ray Attrill von NAB. Derweil neigte der Dollar weiterhin zur Schwäche. Der Euro geht am Morgen mit 1,16xx Dollar um, nach Ständen um 1,1660 Dollar im späten US-Handel am Montag.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,63 56,76 -0,2% -0,13 -0,8% Brent/ICE 62,97 63,16 -0,3% -0,19 +7,3%

Bei den Ölpreisen tat sich wenig. Sie tendierten unter Schwankungen seitwärts. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte um 2 Cent zu auf 56,76 Dollar. Hier dürfte zunächst die Entwicklung im Nahen Osten wichtigster Impulsgeber sein wegen der zunehmenden Spannungen unter anderem zwischen dem wichtigen Ölförderer Saudi-Arabien und Iran. Für Bewegung könnte auch sorgen, wenn am Abend die Energiebehörde (EIA) ihre Schätzungen für die US-Schieferölproduktion bekannt gibt. Aufgrund der niedrigeren Bohraktivität könnte die EIA die Produktionsschätzung der zurückliegenden Monate zwar etwas reduzieren, am Trend einer weiter steigenden Produktion dürfte dies allerdings nichts ändern, glauben die Experten der Commerzbank.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,88 1.278,35 -0,1% -1,47 +10,9% Silber (Spot) 17,01 17,05 -0,2% -0,04 +6,8% Platin (Spot) 931,00 932,50 -0,2% -1,50 +3,0% Kupfer-Future 3,12 3,12 -0,0% -0,00 +23,4%

Der Goldpreis profitierte etwas von den Sorgen über die Entwicklungen im Nahen Osten. Während in Saudi-Arabien Hunderte von Personen von Korruptionsuntersuchungen betroffen sind, steigen die Spannungen mit dem Erzfeind Iran. Die Feinunze kostete 1.278 Dollar, 0,2 Prozent mehr als am Freitag.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

POLITIK USA

US-Justizminister Jeff Sessions muss sich am Dienstag erneut Fragen zur Rolle Russlands im US-Wahlkampf und möglichen Absprachen zwischen Moskau und Mitgliedern des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump stellen. Sessions wird in Washington vom Justizausschusses des Repräsentantenhauses befragt.

BANK OF JAPAN

Die japanische Notenbank wird ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. Zwar habe Japan eine 15 Jahre währende Deflation hinter sich gelassen, doch eine "deflationäre Denkweise" ist geblieben, sagte der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda am Montag in einer Rede an der Universität Zürich.

KOALITIONSVERHANDLUNGEN DEUTSCHLAND

Der Endspurt bei den Jamaika-Sondierungen ist kurz nach dem Start gleich wieder ins Stocken geraten. Union, Grüne und FDP konnten sich zum Auftakt der "Woche der Entscheidung" erneut nicht auf ein gemeinsames Vorgehen beim Klimaschutz einigen. Bis Dienstagabend sollen gleichwohl alle zwölf Themenblöcke durchgesprochen sein. Am Donnerstag wollen die Parteivorsitzenden dann bekanntgeben, ob sie ihren Mitgliedern die Aufnahme von Koalitionsgespräche empfehlen oder nicht.

WELTKLIMAKONFERENZ COP23

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist mit dem bisherigen Verlauf der Weltklimakonferenz Cop23 in Bonn nicht zufrieden. "Die bisher eingereichten Klimaschutzbeiträge reichen nicht aus, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen", sagte Hendricks dem Redaktionsnetzwerk Deutschland). Vor dem für Mittwoch geplanten Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mahnte die SPD-Politikerin bei allen Vertragsunterzeichnern mehr Ehrgeiz an.

VENEZUELA I

Die in New York ansässige Derivateorganisation International Swaps and Derivatives Association (Isda) hat beschlossen, ihre Beratungen im Fall Venezuela am Dienstag fortzusetzen. In einer Erklärung hieß es, der Isda-Gläubigerausschuss habe am Montag zusätzliche Informationen erhalten. Es geht um die Frage, ob eine überfällige Rückzahlung von knapp 1,2 Milliarden Dollar auf eine vom staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA ausgegebene Anleihe als Zahlungsausfall gewertet wird.

VENEZUELA II

Venezuela befindet sich nach dem Urteil der Ratingagentur S&P Global in Zahlungsverzug, nachdem eine Zinszahlung ausgefallen ist. Die Bonitätswächter stuften das Langfristrating des Landes auf Teilausfall herab, da zwei Zinszahlungen nicht geleistet worden seien. Gläubiger des mit 150 Milliarden US-Dollar verschuldeten Staates müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten. S&P kann die Herabstufung noch rückgängig machen, sollte Venezuela die Zahlung noch nachholen und die Gläubiger sich noch nicht organisiert und ihre Ansprüche geltend gemacht haben.

RWE I

hat für die ersten neun Monate folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 9MON 9M17 ggVj 9M17 ggVj 9M16 Umsatz inkl. Erdgas-/Stromsteuer 32.385 -2% 31.777 -4% 33.206 EBITDA 4.175 +9% 4.113 +8% 3.821 Betriebsergebnis 2.667 +26% 2.611 +23% 2.116 Ergebnis nach Steuern 2.219 -- 2.798 -- 11 Ergebnis nach Steuern bereinigt 876 +286% 863 +280% 227 Ergebnis je Aktie 3,61 -- -- -- 0,02

RWE II

Ein peruanischer Kleinbauer hat mit seiner Klimaklage gegen den Energieriesen RWE einen Teilerfolg errungen. Das Oberlandesgericht (OLG) in Hamm stufte die Klage im Berufungsverfahren als "schlüssig" ein, eine Beweisaufnahme sei "wahrscheinlich". Der Landwirt Saul Luciano Lliuya verlangt von RWE, sich an den Kosten für einen Überflutungsschutz seines Hauses zu beteiligen. In erster Instanz war er gescheitert.

AAREAL BANK

Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat im dritten Quartal 2017 dank einer niedrigeren Risikovorsorge und einer guten Entwicklung bei seiner IT-Tochter Aareon seinen Gewinn erhöht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Bank.

ADLER REAL ESTATE

hat rund 700 Neubauapartments im Zentrum von Berlin erworben. Über eine mittelbare Tochtergesellschaft sei ein Kaufvertrag über den Erwerb von 94,9 Prozent der Anteile an acht Projektentwicklungsgesellschaften abgeschlossen worden, teilte der SDAX-Konzern mit.

BILFINGER

hat einen Großauftrag im Volumen von über 15 Millionen Euro an Land gezogen. Die Betreiber der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 setzen auf die Leit- und Sicherheitstechnik des Unternehmens.

DEUTSCHE WOHNEN

sieht sich nach den ersten neun Monaten im Plan zum Erreichen ihres Jahresziels. Demnach soll der FFO I 2017 mindestens 425 Millionen Euro betragen. Per Ende September stieg diese in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft um 9 Prozent auf 330,0 Millionen Euro. Der Gewinn legte auf 706,0 von 662,6 Millionen Euro zu.

DRILLISCH

hat den Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2017 fortgesetzt und die Teilnehmerzahl, den Umsatz sowie die Ergebniskennziffern, jeweils aus fortgeführten Aktivitäten, verbessert. Der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 um 9,9 Prozent auf 1,965 Milliarden Euro. Das EBT verbesserte sich um 24,4 Prozent auf 321 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie legte auf 2,02 Euro zu von 1,49 Euro im gleichen Zeitraum 2016. Die Zahl der Kundenverträge stieg auf 12,39 von 8,30 Millionen.

NORDEX

