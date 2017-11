Amazon hat einen bis aufsehenerregenden Lizenzvertrag für seinen Videodienst abgeschlossen. Das Onlinekaufhaus darf die Vorgeschichte der "Herr der Ringe"-Saga verfilmen. Damit eifert der Konzern einer Erfolgsserie nach.

Amazon verfilmt die Vorgeschichte der Mittelerde-Saga "Der Herr der Ringe" als TV-Serie. Das US-Unternehmen hat sich die weltweiten Fernsehrechte für die Fantasy-Saga des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien gesichert, wie Amazon Studios am Montag bekanntgab. Das Studio arbeite unter anderem mit dem Tolkien Estate and Trust und der zum Studio Warner Bros. gehörenden Filmproduktionsgesellschaft New Line Cinema zusammen, hieß es. Es seien mehrere Staffeln und möglicherweise ...

