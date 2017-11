HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Bertrandt mit "Hold" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die für den Ingenieurdienstleister relevanten Märkte dürften angesichts neuer Technologien in der Autoindustrie mittelfristig zulegen, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Dienstag. Der Experte zieht derzeit aber die Aktien von Konkurrent EDAG vor, der stärker international aufgestellt sei, ein höheres Gewinnpotenzial vorzuweisen habe und günstiger bewertet sei./ajx/gl

Datum der Analyse: 14.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005232805

AXC0072 2017-11-14/08:14