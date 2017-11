Zürich / Luzern - Obwohl die Personenfreizügigkeit bei der Schweizer Bevölkerung wenig beliebt ist und der Wunsch nach Kontingenten wächst, stellen sich die Stimmberechtigten klar hinter die bilateralen Verträge. Der Zuspruch nimmt allerdings ab und es gibt mit einem möglichen EWR-Beitritt erstmals eine mehrheitsfähige Alternative. Dies zeigt das erste Credit Suisse Europa Barometer, eine repräsentative Umfrage von gfs.bern im Auftrag der Credit Suisse und in Zusammenarbeit mit dem Europa Forum Luzern.

Die Fortsetzung der bilateralen Verträge ist für die Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten nach wie vor der Königsweg für die Regelung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU). Zu diesem Schluss kommt das erste Credit Suisse Europa Barometer, eine repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der Credit Suisse und in Zusammenarbeit mit dem Europa Forum Luzern. Die Ergebnisse sind Teil des Sorgenbarometer 2017, das am 5. Dezember 2017 erscheint.

Gefragt, welches Verhältnis sich die Schweizer Stimmberechtigten zur EU wünschen, geben 60 Prozent als erste oder zweite Priorität die Fortsetzung der bilateralen Verträge an. Allerdings nimmt der Zuspruch im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab - 2016 stellten sich noch 81Prozent hinter die Bilateralen. Gleichzeitig möchten 28 Prozent der Befragten die Verträge kündigen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 9 Prozentpunkten entspricht. Mit dem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ist 2017 zudem erstmals eine Alternative zu den bilateralen Verträgen mehrheitsfähig (51 Prozent). Keine Chance hätte der EU-Beitritt, der nur von 21 Prozent unterstützt wird. Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern: "Gerade auch in Zeiten, in denen die Bilateralen stark unter Druck standen, wie während der medial intensiv begleiteten Debatte um die Umsetzung der Masseneinwanderungs-initiative im Jahr 2016, stellten sich die Schweizerinnen und Schweizer demonstrativ hinter das Vertragswerk. Die aktuelle Zustimmung zu den Bilateralen ist vergleichbar mit den Jahren 2014 und 2015. Insofern kann der diesjährige Rückgang als Rückkehr zu einer nüchternen ...

