Credit Suisse zahlt in US-Währungshandel-Vergleich 135 Millionen Dollar A8A (VB +4,4%) JDC und Lufthansa Tochter setzen Absichtserklärung rasch um und vereinbaren 5-Jahresvertrag zum Voll-Outsourcing der Geschäftsabwicklung ADL (VB +1,9%) ADLER Real Estate AG: Erwerb von rd. 700 Neubauapartments im Zentrum von Berlin ARLAareal Bank halt an Prognose 2017 fest B5ABAUER AG bleibt nach dem dritten Quartal auf Kurs - Prognose für 2017 bestätigt CEV (VB -9,8%) Centrotec - Geschäftsentwicklung in Q3 unter den Erwartungen - Ergebnisprognose angepasst DRI (VB +0,8%) Drillisch - 9M Umsatz +9,9% , EBITDA +24,7% , bestätigt Prognose DWNI (VB +0,9%) Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen präsentiert starkes Neunmonatsergebnis GBFBilfinger wegen Konzernumbaukosten mit...

