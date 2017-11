flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex legte zum Wochenbeginn einen Fehlstart hin. Mit einem Minus von 0,40 Prozent schloss er via Xetra mit 13.074,42 Punkten. Das Handelsvolumen lag bei 3,944 Mrd. Euro. Vor allem betrachtet man mit einem Tagestief von 12.960,65 Punkten die 13.000-Punkte-Marke recht schnell von der Unterseite. 565 Indexpunkte innerhalb einer Woche kann man wenigstens schon einmal Volatilität nennen. Gerade diese Volatilität ist von vielen Tradern lange vermisst worden. Die restlichen europäischen Leitindizes beendete den Handelstag mit ähnlichen Ergebnissen. Europas Leitindex EuroStoxxx50 schloss mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 3.574,52 Punkten. Den größeren Fehlstart unter den europäischen Börsen legte die Börse in Paris hin. Der CAC40 rutschte 0,73 Prozent tiefer auf 5.341,63 Zähler. An der Wall Street gingen die drei Leitindies Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 mit minimalen Zugewinnen aus dem Handel. Volkswirtschaftliche Daten konnten dem US-Markt mangels Vorhandensein weder schaden noch nützen, es bleibt bei den politischen Themen, wie zum Beispiel der US-Steuerreform. Obendrein könnte, so wie Medien berichten, eine Deregulierung im US-Bankenwesen anstehen. Der US-Senat arbeitet diesbezüglich an einem Deal.

Am Dienstag werden noch vor der Xetra-Eröffnung um 08:00 Uhr deutsche Verbraucherpreise für den Oktober und das deutsche BIP für das dritte Quartal ausgewiesen. Aus Großbritannien werden um 10:30 Uhr Einzelhandels-, Erzeuger- und Verbraucherpreise für den Oktober erwartet. Um 11:00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen im November für Deutschland und die Eurozone publiziert, sowie zeitgleich das BIP für die Eurozone im dritten Quartal und die Industrieproduktion für die Eurozone im September veröffentlicht. Aus den USA erwarten die Marktteilnehmer um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise für den Oktober. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die deutschen Konzerne RWE, Patrizia Immobilien, Bilfinger, Deutsche Wohnen, Aareal Bank, Infineon, Henkel und Biotest von ihrem aktuellen Zahlenwerk. Aus den USA publizieren zum Beispiel Cheniere Energy und Home Depot ihre neuesten Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes und die US-Futures tendieren am Morgen überwiegend zu Verlusten. Vor allem die Börse in Sydney mit dem ASX200 gehört zu den größte Verlierern. Die ersten DAX-Indikationen weisen auf einen schwächeren Handelsauftakt in Frankfurt hin.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 13.074,42 Punkten und durchbrach kurzfristig die 13.000-Punkte-Marke. Am Freitag findet der kleine Verfallstag an der EUREX statt. Aus diesem Grund könnte der Blick auf den übergeordneten Chartverlauf vom Tief des 29. August bei 11.968,84 Punkten bis zum Rekordhoch vom 07. November bei 13.525,56 Punkten zur Ermittlung weiterer Ziele hilfreich sein. Die Widerstände wären bei 13.135/13.526 und 13.917 Punkten auszumachen. Die nächsten Unterstützungen kämen bei 12.893/12.697 und 12.501 Punkten in Betracht.

