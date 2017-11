Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

In China mehren sich die Anzeichen für eine leichte Abkühlung der Konjunktur. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen haben sich im Oktober etwas abgeschwächt. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt den Bemühungen Pekings um eine Eindämmung der Luftverschmutzung und den verschärften Auflagen für Immobilieninvestments in Großstädten geschuldet. Die Industrieproduktion weitete sich im Oktober zwar um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus und entsprach den Konsensschätzungen von Volkswirten, blieb damit allerdings hinter dem Wert des Vormonat von 6,6 Prozent zurück. Damit wies die Industrieproduktion im Oktober das zweitschwächste Wachstum in diesem Jahr aus. Die Anlageinvestitionen in den Städten legten von Januar bis Oktober um 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. Das ist nicht nur eine Verlangsamung gegenüber der Neunmonatsperiode, in der die Anlageinvestitionen noch um 7,5 Prozent zugenommen hatten, sondern auch das langsamste Wachstum seit Dezember 1999. Nach Ansicht von Ökonomen bremsen die rückläufigen Investitionen in Immobilien die gesamte Investitionstätigkeit. Der Einzelhandelsumsatz wuchs im Oktober mit 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls langsamer als im September mit damals noch 10,3 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.579,30 -0,10% Nikkei-225 22.380,01 -0,00% Hang-Seng-Index 29.188,86 +0,02% Kospi 2.526,64 -0,15% Shanghai-Composite 3.429,57 -0,53% S&P/ASX 200 5.968,70 -0,88%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Rote Vorzeichen dominieren am Dienstag im Späthandel die Kurstableaus an den Börsen in Ostasien und Australien. Tagesverlierer ist Sydney mit einem Minus von 0,9 Prozent. Der rohstofflastige australische Aktienmarkt leide unter einem Rückgang bei den Rohstoffpreisen, heißt es im Handel. Zudem sprechen Teilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem der Markt zuletzt auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen war. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong pendeln die Indizes um ihren Vortagesschluss. Neue Konjunkturdaten aus China sind wie erwartet ausgefallen und deuten auf weiter solides Wachstum hin. Ein Thema am Aktienmarkt ist der schon länger erwartete Ausstieg von Royal Dutch Shell bei Woodside Petroleum. Shell hielt noch 13 Prozent an den Australiern. Die Woodside-Aktie verliert 3,4 Prozent. In Seoul stehen Aktien aus der Reisebranche auf den Verkaufslisten vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen mit Nordkorea. Asiana Airlines verlieren 1,7 Prozent und Korean Air Lines 1,3 Prozent. Geely steigen in Hongkong um 7 Prozent auf neue Rekordhochs. Die Aktie profitiert davon, dass die Muttergesellschaft und Volvo-Besitzer Zhejiang Geely das US-Start-up-Unternehmen Terrafugia kaufen will, einen Pioneer in der Entwicklung fliegender Autos. Zhejiang Geely will laut der Zeitung China Daily 2019 in den USA sein erstes fliegendes Auto vorstellen.

US-NACHBÖRSE

Übernahmefantasie bescherte der Aktie von Buffalo Wild Wings einen Höhenflug. Der Kurs der Restaurantkette hob um 28 Prozent ab auf 149,95 Dollar. Laut dem Wall Street Journal hat die Beteiligungsgesellschaft Roark Capital Group über 2,3 Milliarden Dollar oder mehr als 150 Dollar je Aktie für Buffalo Wild Wings geboten. Wal-Mart wurden 0,3 Prozent höher gehandelt. Der Einzelhandelsriese hatte mitgeteilt, ab dem Frühjahr höherpreisige Produkte der von Hudson's Bay kontrollierten Kaufhauskette Lord & Taylor auch über das Internet unter walmart.com zu vertreiben. Switch rutschten 7,3 Prozent ab. Der Betreiber von Datenzentren hatte mit den ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang die Erwartungen übertroffen. Im Umsatzausblick bewegte sich Switch im Rahmen der kursierenden Schätzungen. Zur negativen Kursreaktion verwiesen Händler darauf, dass das Papier im unmittelbaren Vorfeld der Zahlen um 5,7 Prozent zugelegt und seit dem Börsenstart Anfang Oktober über 20 Prozent hinzugewonnen habe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.439,70 0,07 17,49 18,61 S&P-500 2.584,85 0,10 2,55 15,46 Nasdaq-Comp. 6.757,60 0,10 6,66 25,53 Nasdaq-100 6.316,18 0,11 7,11 29,87 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 791 Mio 852 Mio Gewinner 1.328 1.269 Verlierer 1.638 1.676 Unverändert 115 120

Gut behauptet - Die Aktienindizes erholten sich im Tagesverlauf. Zwar wollte keine größere Kauflaune aufkommen, aber nach ein paar schwächeren Tagen flaute auch die Tendenz zu Gewinnmitnahmen ab. Die Unsicherheit über das Zustandekommen der von US-Präsident Donald Trump aufs Gleis gebrachten Steuerreform bleibe aber, hieß es. General Electric knickten um 7,2 Prozent ein. GE hatte zum ersten Mal seit der Finanzkrise die Dividende gesenkt, angesichts schwierigerer Geschäfte und der anstehenden Restrukturierung um die Hälfte. Auch die weiteren Aussagen von CEO John Flannery zur langfristigen Entwicklung überzeugten die Anleger nicht. Kräftige Kursgewinne verbuchten Mattel. Die Aktie schoss um 20,7 Prozent nach oben. Laut einem Bericht des Wall Street Journal ist Hasbro an Mattel interessiert. Hasbro stiegen um 5,9 Prozent. Ferner will Brookfield Property Partners die GGP, einen Betreiber von Einkaufszentren, vollständig übernehmen. GGP zogen um 8,3 Prozent an. Brookfield büßten 5 Prozent ein. Qualcomm hat das 105 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot des Konkurrenten Broadcom zurückgewiesen. Qualcomm legten um 3 Prozent zu, Broadcom schlossen unverändert. Für Tesla ging es um 4,1 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer will am Donnerstag Näheres zu seinem neuesten Projekt, einem Lkw enthüllen.

TREASURYS

Die Notierungen der US-Anleihen bewegten sich kaum. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen verharrte nach ihrem jüngsten kräftigen Anstieg bei 2,40 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:50 % YTD EUR/USD 1,1667 +0,0% 1,1665 1,1647 +10,9% EUR/JPY 132,62 +0,1% 132,52 132,09 +7,9% EUR/GBP 0,8905 +0,1% 0,8895 0,8890 +4,5% GBP/USD 1,3103 -0,1% 1,3114 1,3096 +6,2% USD/JPY 113,67 +0,1% 113,61 113,43 -2,8% USD/KRW 1117,59 -0,3% 1120,40 1121,41 -7,4% USD/CNY 6,6410 +0,0% 6,6405 6,6415 -4,4% USD/CNH 6,6480 -0,1% 6,6561 6,6513 -4,7% USD/HKD 7,8025 +0,0% 7,8012 7,8025 +0,6% AUD/USD 0,7629 +0,2% 0,7614 0,7659 +5,7% NZD/USD 0,6855 -0,6% 0,6897 0,6927 -1,3%

Während das Euro-Dollar-Paar weiter seitwärts tendierte, stand das Pfund unter Druck, weil die britische Premierministerin wegen ihres Brexit-Kurses aus den eigenen Reihen immer stärkeren Gegenwind erhält. Zudem gibt es Politiker innerhalb ihrer Partei, die für einen harten Brexit plädieren. Für ein Pfund wurden im späten US-Handel nur noch 1,3120 Dollar bezahlt nach 1,3186 zum Freitagshoch. Der Yen zeigt sich am frühen Dienstag von seinem Vortagestief erholt. Er wird etwas geschwächt davon, dass die japanische Notenbank ihre geldpolitische Lockerung fortsetzen, wird, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen, wie der Gouverneur der Bank, Haruhiko Kuroda, sagte. Auch im Tagesverlauf könnten Impulse von geldpolitischer Seite für die Finanzmärkte kommen von der EZB-Konferenz mit Mario Draghi, Janet Yellen, Mark Carney und Haruhiko Kuroda.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,55 56,76 -0,4% -0,21 -0,9% Brent/ICE 62,85 63,16 -0,5% -0,31 +7,1%

Bei den Ölpreisen tat sich wenig. Sie tendierten unter Schwankungen seitwärts. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte um 2 Cent zu auf 56,76 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,48 1.278,35 -0,1% -1,87 +10,9% Silber (Spot) 17,01 17,05 -0,2% -0,04 +6,8% Platin (Spot) 930,85 932,50 -0,2% -1,65 +3,0% Kupfer-Future 3,11 3,12 -0,1% -0,00 +23,3%

Der Goldpreis profitierte etwas von den Sorgen über die Entwicklungen im Nahen Osten. Während in Saudi-Arabien Hunderte von Personen von Korruptionsuntersuchungen betroffen sind, steigen die Spannungen mit dem Erzfeind Iran. Die Feinunze kostete 1.278 Dollar, 0,2 Prozent mehr als am Freitag.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

