Die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen sind weiterhin in aller Munde. Jedes neue Rekordhoch wird gepostet, analysiert und interpretiert. Alles was irgendwie die Wörter "Bitcoin" oder "Blockchain" im Namen hat wird gekauft was das Zeug hält. So steht die Aktie der Bitcoin Group AG in diesem Jahr zum Beispiel aktuell mit fast 1.200 Prozent im Plus. Das ist doch eine respektable Entwicklung! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...